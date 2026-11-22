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Le traitement réservé à Jamal Musiala par les dirigeants du Bayern Munich continue de faire des vagues. L’ancien joueur de Bundesliga Maik Franz les a vivement critiqués. Stefan Effenberg lui donne raison, et même Rio Ferdinand s’étonne.

L’ancien défenseur, passé notamment par l’Eintracht Francfort et le Hertha BSC, a qualifié le débat sur Musiala lancé par les dirigeants du Bayern de « mesquin » dans l’émission « Doppelpass » de Sport1. Pour Franz, cette façon de procéder « ressemble déjà à du harcèlement ».

Le débat autour de Musiala trouve son origine dans les déclarations d’Uli Hoeneß, figure tutélaire du Bayern, dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » de la BR. Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, en a ensuite rajouté dans l’Abendzeitung, avant que le membre du directoire Karl-Heinz Rummenigge ne tienne des propos encore plus durs vendredi soir sur Sky, après le nul 1-1 contre le FC Cologne . « S’il ne redevient pas le Jamal d’avant, nous devrons discuter avec la famille, avec le joueur et surtout avec l’agence, car, dans ce cas, ces sommes ne seront bien entendu plus justifiables, sauf votre respect », a-t-il déclaré. Samedi, même le syndicat des joueurs FIFPRO a condamné cette attaque frontale dans un communiqué public aux termes très durs.

Musiala avait prolongé son contrat en février 2025 jusqu’en 2030, devenant ainsi l’un des joueurs les mieux payés à Munich. L’international toucherait 25 millions d’euros par an. Peu après, il a subi une grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs, qui l’a contraint à s’absenter pendant plusieurs mois. Puis, lors de la préparation de la saison actuelle, il s’est effondré au cours de deux matches amicaux. Il a ensuite annoncé qu’on lui avait diagnostiqué un trouble neurologique fonctionnel accompagné d’absences, une forme de crises d’épilepsie .

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Le président Herbert Hainer a fermement rejeté samedi l’hypothèse selon laquelle l’entourage de Musiala aurait pu être au courant de sa maladie avant la prolongation . La Süddeutsche Zeitung affirme en revanche avoir appris qu’un accord verbal aurait été conclu cet été entre les conseillers de Musiala et le club pour adapter son contrat s’il ne parvenait pas à retrouver son niveau d’avant .

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« Mia san Money » : Maik Franz établit un parallèle sensible avec Deisler

Compte tenu du parcours éprouvant de Musiala, Franz juge inacceptable qu’une baisse de salaire soit désormais évoquée. « Ce n’est plus Mia san Mia, mais Mia san Money », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Nous parlons toujours d’un être humain. Ce sont trois des personnes les plus puissantes du football allemand, et elles l’exposent publiquement pour le passer au crible. (...) Il y a 20 ans, nous avons connu le cas Sebastian Deisler. »

Deisler était autrefois considéré comme un talent du siècle en Allemagne. Il a mis fin à sa carrière en janvier 2007, à l’âge de 27 ans, en raison de dépressions résultant de graves blessures au genou et de l’énorme pression du football professionnel.

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L’ancien capitaine du Bayern Stefan Effenberg, également invité de « Doppelpass », a abondé dans le sens de Franz : « En principe, quand un joueur est blessé, il faut l’accompagner et le protéger publiquement. Ces déclarations du Bayern ont été catastrophiques. Elles remettent beaucoup de choses en question. Nous souhaitons tous de tout cœur qu’il retrouve 100 % de ses capacités. Alors pourquoi le mettre ainsi en cause publiquement maintenant ? Fermez la porte et parlez avec le joueur et son conseiller. Mais pas en public. » Mettre publiquement un joueur en cause n’aide « personne ». « Agir de cette façon est incroyablement mauvais. »

Effenberg s’étonne surtout que Hoeneß ne prenne pas la défense du joueur. « C’est pour cela que cela m’interpelle encore davantage », a déclaré l’ancien milieu de terrain du club munichois. « Avant, le Bayern prolongeait le contrat des joueurs gravement blessés pour envoyer un signal. C’est exactement le contraire de ce que fait le Bayern avec Musiala. »

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Le traitement réservé à Musiala aura-t-il aussi des conséquences négatives à l’avenir ?

Cette façon de procéder pourrait en outre avoir des répercussions en chaîne. « En réalité, ils devraient dire : Harry Kane est blessé ( rupture du ligament de la syndesmose, absent pendant plusieurs mois ; NDLR), nous venons de prolonger son contrat, à un salaire élevé d’ailleurs. S’il ne retrouve pas 100 % de ses capacités, nous devrons parler de son salaire. C’est ce qu’ils devraient faire, au fond. »

Franz est allé dans le même sens et a même prédit des difficultés lors des futures négociations contractuelles . « Avec Michael Olise, tu as peut-être dans tes rangs le prochain meilleur joueur du monde. Lui aussi doit prolonger et recevoir un gros salaire. Mais tu gardes à l’esprit : “Si je tombe malade ou si je me blesse et que je ne suis plus performant, je serai livré publiquement en pâture” », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Franchement, je crois qu’ils ne se sont pas rendu service. »

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Pour Effenberg, des excuses publiques « de la part des dirigeants » sont même nécessaires. Autour de l’assemblée générale de samedi, Hainer et Dreesen, en l’absence de Rummenigge et de Hoeneß, se sont plutôt efforcés d’apaiser la polémique qui dominait les débats.

« Nous sommes tous toujours préoccupés par le joueur. Et Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ou Jan-Christian Dreesen l’ont aussi exprimé », a expliqué Hainer. Il n’a jamais été question de « mettre Jamal sous pression », a souligné Dreesen : « Nous souhaitons tous que Jamal redevienne le Jamal d’avant. Il a besoin de temps pour revenir. Il faut le lui donner. »

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Le traitement réservé à Musiala suscite aussi l’émoi hors d’Allemagne

Le sujet fait également beaucoup réagir au-delà des frontières allemandes. La légende anglaise Rio Ferdinand a ainsi écrit sur X : « Le Bayern Munich devrait quand même faire mieux que ça... S’il veut négocier des conditions plus raisonnables pour l’avenir du club en raison des problèmes de santé de Jamal, il devrait plutôt en parler avec lui et son équipe qu’avec les médias. »

L’ancien défenseur de Manchester United, 81 fois international, dit ne plus reconnaître le Bayern. « Cette situation doit déjà être suffisamment difficile à gérer pour Jamal, sans que les médias et les représentants du club en parlent publiquement. Vu de loin, le Bayern a toujours fait partie de ces clubs qui affichaient une classe et des standards admirés par la plupart des gens. Malheureusement, dans cette situation, cela ne ressemble pas du tout au Bayern Munich. »

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Musiala bénéficie en revanche du soutien total de la direction sportive. « Nous croyons fermement qu’il peut retrouver son niveau de performance. Au sein du secteur sportif, nous avons une autre conviction », a déclaré le directeur sportif Max Eberl après le match contre Cologne, interrogé sur les propos durs de Rummenigge. L’entraîneur Vincent Kompany a souligné que Musiala était un « joueur particulier » et qu’il croyait en lui. Le Belge ne veut « pas se retrouver mêlé à ce débat, je ne le fais pas depuis deux ans et demi. Qu’il y ait chez nous beaucoup de personnes qui ont beaucoup fait pour le club et qui ont leur opinion, c’est tout à fait normal », a-t-il déclaré.

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