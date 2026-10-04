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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
SID
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« Cela rend sa tâche particulièrement difficile » : les anciens capitaines de la DFB Oliver Kahn et Michael Ballack s’invitent dans le débat autour de Joshua Kimmich

UEFA Nations League A
Grèce vs Allemagne
Grèce
Allemagne

Les anciens capitaines de la sélection nationale, Oliver Kahn et Michael Ballack, ont évalué de manière assez critique le débat actuel autour de Joshua Kimmich. Le capitaine du DFB n’en est toutefois sorti qu’avec des réserves.

« Klopp l’a un peu mis de côté pour ces deux matches afin de voir comment le groupe fonctionne sans lui », a déclaré Ballack dimanche sur RTL au sujet de la star du Bayern, qui n’a pas été autorisée contre son gré à figurer dans le deuxième groupe du sélectionneur national Jürgen Klopp.

« Cela ne l’affaiblit pas », a toutefois souligné Ballack pendant l’avant-match de la revanche de Ligue des nations en Grèce, « et je ne vois personne qui pourrait le remplacer à l’heure actuelle. »

Klopp teste ses options, « il avance sur deux voies, et je trouve cela tout à fait normal ». En conséquence, la discussion « n’arrive pas au bon moment ».

Kahn aussi continue de considérer le capitaine du DFB Kimmich comme un joueur important pour l’équipe nationale. Après un changement de sélectionneur toutefois, chacun doit de nouveau faire ses preuves : « Tout le monde doit avoir le sentiment de devoir mériter son statut. »

Kahn ne voit pas Kimmich dans une position facile, car il a « eu la malchance de jouer dans des équipes nationales qui n’ont pas été particulièrement performantes. Pour une figure de leader comme Joshua, il est déjà important que les autres le regardent vers le haut. Et pour cela, ces succès lui manquent. Cela rend sa tâche particulièrement difficile. Il faut se poser la question : est-ce la solution optimale ? »

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Kimmich est-il de classe mondiale au poste de numéro 6, Michael Ballack ?

Ballack non plus ne considère pas Kimmich comme au-dessus de tout soupçon. Le quinquagénaire a éludé la question de savoir s’il considérait Kimmich comme de classe mondiale au poste de numéro 6, et a expliqué qu’il jugeait le joueur de 31 ans plus fort au poste d’arrière droit, « avec toutes ses qualités, c’est comme ça qu’il a grandi. Là, il était de classe mondiale pour moi. »

Lothar Matthäus voit Kimmich « naturellement titulaire, s’il apporte les performances ». Si un autre joueur est toutefois plus performant au poste du capitaine dans le milieu défensif, a déclaré le recordman des sélections, « Kimmich aura du mal ». Lors du succès 2-0 contre la Serbie, Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof avaient convaincu.

Klopp a jusqu’à présent minimisé le débat sur la nécessité de continuer à avoir besoin de Kimmich. Il a éludé les questions correspondantes lors de sa conférence de presse samedi. « J’abandonne. Faites ce que vous voulez », a-t-il déclaré.

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