Cette initiative des supporters des Skyblues remonte à une période sombre de l’histoire du club. Selon The Mirror , un certain Frank Newton aurait sorti pour la première fois une fausse banane dans les tribunes lors de la saison 1987-1988, à l’occasion d’un match à domicile contre Plymouth Argyle dans l’ancien stade de Maine Road. ManCity venait alors d’être relégué de l’élite anglaise en deuxième division.

Il s’agissait d’une sorte d’hommage à Imre Varadi, figure du club à l’époque, qui avait inscrit 31 buts en 81 apparitions sous le maillot de ManCity et qu’un supporter avait un jour surnommé « Imre Banana ». Face à la dégringolade sportive de leur équipe, les supporters de ManCity s’étaient réfugiés dans l’humour noir pour oublier le triste spectacle sur le terrain. Les chants en l’honneur de l’attaquant s’y sont ajoutés, avant qu’une véritable mode ne se développe. Lors du Boxing Day de cette année-là, 10 000 supporters se seraient rendus à Stoke City pour un match à l’extérieur, munis de toutes sortes de bananes.

À la même époque, le football anglais traversait également une période très sombre en dehors de Manchester. Aux stades délabrés s’ajoutaient de nombreux supporters violents. Le hooliganisme était si répandu que les clubs avaient même été temporairement interdits de compétitions européennes. Cette suspension avait finalement été déclenchée par le drame du Heysel en 1985, lorsque 39 personnes étaient mortes à cause de violences entre supporters lors de la finale de la Coupe d’Europe entre Liverpool et la Juventus Turin. Selon une autre légende, c’est pour égayer l’atmosphère que la banane aurait fait sa première apparition lors d’un match de Manchester City.

Des bananes à Liverpool : pourquoi Manchester City renoue avec l’humour noir

Depuis les années 1980, ce fruit réapparaît régulièrement lors des grandes occasions autour des Citizens. Ce fut également le cas lors de la nette victoire 3-0 à Liverpool. En raison de la longue trêve internationale, ce match offrait aux supporters leur première occasion de réagir au verdict dans le scandale financier. Quelques jours plus tôt, ManCity avait été déclaré coupable de 114 des 115 chefs d’accusation portant sur des infractions aux règles financières de la ligue. Le club risquait des sanctions draconiennes, pouvant aller jusqu’au retrait de nombreux titres et à une relégation forcée. De quoi chercher un peu de distraction avec quelques bananes géantes.

D’autant que les supporters des Reds avaient accueilli Erling Haaland et ses coéquipiers par une bronca assourdissante lorsque les stars de Manchester étaient entrées sur la pelouse. Plusieurs banderoles faisaient aussi référence aux nombreuses infractions du club. Devant le stade, la rencontre entre les deux groupes de supporters avait en outre été houleuse. Gestes obscènes et insultes ont fusé de part et d’autre. À l’arrivée du bus de l’équipe, les supporters de Liverpool ont également scandé : « Bande de b*tards de tricheurs, vous savez très bien ce que vous êtes. »

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Machester City a fait appel : quand la décision sera-t-elle rendue ?

ManCity a depuis longtemps fait appel du verdict de la commission indépendante. Compte tenu de cette situation, rares sont ceux qui s’attendent à une décision rapide sur les sanctions visant le club de premier plan.

Malgré la gravité des accusations, les supporters de ManCity continuent de soutenir leur club. Noel Gallagher, fervent supporter et guitariste d’Oasis, a par exemple expliqué à The Athletic que l’éventualité d’une descente en deuxième division ne le dérangerait pas outre mesure. « Allez-y. Avec ce club, j’ai déjà connu des descentes bien plus profondes que vous ne pouvez l’imaginer. (...) Si ce club doit disputer mille matches à huis clos en Ouganda, j’en serai. »