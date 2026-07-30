Une nouvelle crise a frappé le football sénégalais, après l'apparition de développements dans le dossier de l'entraîneur Pape Thiaw, l'ancien sélectionneur de l'équipe du Sénégal, et ce quelques jours seulement après son limogeage, dans un contexte de différend grandissant entre le gouvernement et la Fédération sénégalaise de football au sujet de son nouveau contrat, ce qui menace de porter l'affaire devant les tribunaux.

La chaîne française RMC a révélé, en citant le journal sénégalais « Sud Quotidien », que le ministère de la Jeunesse et des Sports a officiellement informé la Fédération sénégalaise qu'il n'avait pas donné son accord à la prolongation du contrat de Thiaw pour une durée de 3 ans, ni à l'augmentation intervenue sur son salaire, malgré la signature du contrat pendant la participation de l'équipe des « Lions de la Teranga » à la Coupe du monde 2026.

Cette démarche intervient à un moment où l'État assume une partie des engagements financiers liés au contrat de l'entraîneur, puisqu'il a refusé de régler les sommes qui lui incombent, ce qui a placé la Fédération sénégalaise dans une situation financière et juridique complexe.

Thiaw avait signé un nouveau contrat quelques jours avant son limogeage le 12 juillet en cours, mais le dossier de son renouvellement a suscité une large polémique en marge de la participation du Sénégal au Mondial 2026, qui a connu de nombreuses crises au sein de la délégation, tant sur le plan administratif que logistique.

À lire aussi :

Nouveau développement : communiqué officiel du « TAS » au sujet de l'affaire Maroc-Sénégal

Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, Thiaw a brandi la menace de ne pas voyager avec l'équipe à la Coupe du monde si ses revendications financières n'étaient pas satisfaites, avant que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye n'intervienne pour le convaincre de revenir sur sa position le jour du départ de la délégation vers les États-Unis.

Fall a ajouté que l'entraîneur avait même refusé de s'asseoir sur le banc des remplaçants avant la rencontre face à la Norvège, disputée le 23 juin, jusqu'à ce que le contrat soit signé officiellement à la veille du match.

Selon le journal sénégalais, le nouveau contrat prévoit que Thiaw perçoive un salaire mensuel de 30 millions de francs CFA, en plus d'une prime de signature s'élevant à 120 millions de francs CFA, ainsi qu'un pourcentage de 1 % des primes de la Fédération internationale de football (FIFA) allouées à l'équipe sénégalaise, à côté d'une clause lui accordant une indemnité équivalente à huit mois de salaire en cas de résiliation du contrat.

Le sort de ces sommes demeure en suspens face au refus du gouvernement d'en assumer le coût, tandis que la Fédération sénégalaise fait face à des pressions croissantes pour trancher le dossier, à un moment où les rapports indiquent que la persistance du différend avec le ministère des Sports pourrait pousser les deux parties à recourir à la justice pour régler le litige.