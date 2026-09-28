Ce duel de Ligue des nations contre la Grèce a été historique à plus d’un titre pour l’équipe d’Allemagne. C’était le premier match à domicile du sélectionneur national Jürgen Klopp et c’était le premier match à domicile avec des places debout depuis 28 ans. Comme il s’est terminé par la première défaite contre la Grèce, l’équipe a effectivement été accueillie, lors de son passage ensuite devant cette nouvelle zone de places debout, par des sifflets en plus des applaudissements encourageants.

À quelle vitesse tout peut basculer. Il y a encore un instant, la prise de fonction de Klopp provoquait dans le pays entier une euphorie et une confiance dans l’avenir de la sélection aussi fortes qu’on n’en avait plus vues depuis longtemps. Un nul heureux aux Pays-Bas et une défaite à domicile contre la Grèce ont suffi à déclencher les premières manifestations de mécontentement des supporters allemands.

« C’est acceptable, mais pas nécessaire », a estimé Klopp lors de la conférence de presse d’après-match, avant d’exiger : « Ceux qui veulent siffler n’ont qu’à me siffler, moi. » Il a fait de cette déclaration le message central de sa prise de parole et l’a répétée sous différentes formes. « Si quelqu’un veut être critique, qu’il le fasse avec moi et qu’il laisse les garçons tranquilles. »

La tactique de Jürgen Klopp est aussi évidente que cohérente

Ces déclarations sont quelque peu étonnantes au regard des menaces proférées lors de sa conférence de présentation en juillet, quand Klopp avait déclaré : « Si demain vous dites qu’il est nul, je m’en vais. » Il a d’ailleurs lui-même fait référence à ses propos de l’époque lors de la conférence de presse actuelle. Même si l’interprétation semble en réalité assez claire, il s’agirait selon Klopp d’un « malentendu » : tout cela n’aurait pas du tout été dit dans ce sens-là.

La tactique de communication actuelle de Klopp est quant à elle aussi évidente que cohérente. Son propre renom et la confiance fondamentale qui règne ici à l’égard de ses capacités restent tellement grands qu’à ce stade, lui-même ne doit guère s’attendre à subir de vent contraire personnellement, malgré cette soudaine ouverture affichée à la critique. La situation est tout autre pour les joueurs qu’il protège avec véhémence. Surtout ceux qui ont participé aux déceptions du passé récent.

À l’heure actuelle, Klopp est plus grand que la sélection. Cela s’est vu à Augsbourg rien qu’au moment de l’annonce des compositions, lorsque son nom a été crié plus fort que ceux de tous les joueurs. Il veut logiquement profiter de ce capital confiance après les premières déceptions sportives pour empêcher toute critique potentiellement déstabilisante supplémentaire envers ses joueurs.

Alors, faut-il critiquer Klopp ? Il ne faut en aucun cas le critiquer pour les résultats et les performances décevants jusqu’ici, ainsi que pour le pire départ de tous les sélectionneurs. Personne ne pouvait s’attendre à ce que Klopp transmette sans temps d’adaptation un football séduisant et gagnant à cette sélection qui déçoit avec constance depuis des années. Contre les Pays-Bas, l’équipe d’Allemagne a au moins livré une bonne mi-temps et montré dans l’ensemble une nouvelle mentalité, puis la prestation globalement mauvaise contre la Grèce a constitué un net recul.

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Équipe d’Allemagne : l’approche de Klopp avec deux groupes était-elle une bonne idée ?

À ce stade, on peut toutefois au moins se demander si cette approche à deux groupes, très courageuse et largement saluée, était vraiment une bonne idée. Il est tout à fait compréhensible que Klopp veuille apprendre à connaître personnellement le plus de joueurs possible. Il aurait peut-être été plus judicieux de convoquer au moins un noyau de potentiels titulaires de l’avenir pour l’intégralité de cette fenêtre internationale et, par exemple, de ne remplacer que la seconde moitié du groupe.

Il paraît en tout cas un peu déroutant que (le capitaine Joshua Kimmich, malheureux contre la Grèce) doive maintenant quitter l’équipe. Il en va de même pour le gardien titulaire désigné Marc-Andre ter Stegen ou le patron de la défense Jonathan Tah. De tels joueurs clés devraient incarner la continuité et servir de points d’ancrage, surtout dans les phases compliquées. Kimmich lui-même semble le ressentir ainsi. À Augsbourg, il a souligné qu’il préférerait rester avec l’équipe.

Indépendamment de ce facteur émotionnel, il existe aussi un facteur rationnel. Klopp est en train d’implanter en sélection une nouvelle philosophie (football de raid) et un nouveau système (4-3-3). Indépendamment de toutes les expérimentations au niveau du personnel, Klopp aurait pu profiter de cette fenêtre internationale inhabituellement longue pour offrir à ses potentiels titulaires un temps d’adaptation maximal. Les deux premiers matches ont clairement montré combien le chemin vers un système fonctionnel est encore long. Klopp a peut-être laissé passer une grande opportunité.

Dans ses clubs, où il a connu tant de succès, il a pu enseigner sa stratégie pendant des mois à travers des entraînements quotidiens. En sélection, les conditions sont fondamentalement différentes. Les séances d’entraînement et les matches sont extrêmement rares. Au cours des douze mois qui suivront ce bloc international, seules six autres rencontres sont prévues, puis l’Euro arrivera déjà trois quarts d’année plus tard. Mais pour commencer, c’est un groupe totalement nouveau qui entre pour la première fois en contact avec les idées de Klopp, et qui se retrouve déjà sous pression avant les rencontres délicates contre la Serbie et en Grèce.