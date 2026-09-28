Ce duel de Ligue des nations contre la Grèce a immédiatement revêtu un caractère historique à plusieurs égards pour l’équipe d’Allemagne. C’était le premier match à domicile du sélectionneur Jürgen Klopp, et c’était aussi le premier match à domicile avec des places debout depuis 28 ans. Comme cela s’est terminé par la première défaite contre la Grèce, l’équipe a effectivement été accueillie, lors de son passage qui a suivi devant cette nouvelle zone de places debout, non seulement par des applaudissements encourageants, mais aussi par des sifflets.

Comme les choses peuvent aller vite. Il y a encore un instant, l’arrivée de Klopp à la tête de la sélection suscitait dans le pays une euphorie et une confiance généralisées en un avenir radieux de l’équipe nationale comme on n’en avait plus vu depuis longtemps. Un nul heureux aux Pays-Bas et une défaite à domicile contre la Grèce ont suffi pour provoquer les premières manifestations de mécontentement des supporters allemands.

« C’est normal, mais ce n’est pas nécessaire », a jugé Klopp lors de la conférence de presse après le match, avant de demander : « Ceux qui veulent siffler n’ont qu’à me siffler, moi. » Il a fait de cette déclaration le message central de son intervention et l’a répétée sous différentes formes. « Si quelqu’un veut être critique, qu’il s’en prenne à moi et qu’il laisse les garçons tranquilles. »

La tactique de Jürgen Klopp est aussi évidente que logique

Ces déclarations sont quelque peu étonnantes au regard des menaces formulées lors de sa conférence de presse de présentation en juillet, quand Klopp avait déclaré : « Si demain vous dites qu’il est nul, je m’en vais. » D’ailleurs, il a lui-même fait référence à ses paroles d’alors lors de cette conférence de presse. Même si l’interprétation semble en réalité assez évidente, il s’agirait selon Klopp d’un « malentendu » : rien de tout cela n’aurait été entendu ainsi.

La tactique de communication actuelle de Klopp est, elle aussi, aussi évidente que logique. Son propre prestige et la confiance de principe qui règne ici dans ses capacités restent à ce point élevés qu’à titre personnel, il ne doit guère s’attendre à essuyer beaucoup de vent contraire à ce stade, malgré cette soudaine réceptivité affichée de manière offensive à la critique. La situation est tout autre pour les joueurs qu’il protège avec véhémence. Surtout ceux qui ont participé aux déceptions du passé récent.

Klopp est actuellement plus grand que l’équipe nationale. On l’a déjà remarqué à Augsbourg au simple fait que, lors de l’annonce des compositions, son nom a été crié plus fort que ceux de tous les joueurs. Il veut logiquement profiter de ce capital confiance après les premières déceptions sportives et empêcher ainsi toute critique potentiellement déstabilisante envers ses joueurs.

Alors, faut-il critiquer Klopp ? Il ne faut en aucun cas le critiquer pour les résultats et les performances décevants jusqu’ici, ainsi que pour le pire départ de tous les sélectionneurs. Personne ne pouvait s’attendre à ce que Klopp transmette sans temps d’adaptation un football séduisant et victorieux à cette équipe d’Allemagne qui déçoit avec constance depuis des années. Contre les Pays-Bas, l’équipe d’Allemagne a au moins livré une bonne mi-temps et affiché dans l’ensemble une nouvelle mentalité, avant que la prestation globalement mauvaise face à la Grèce ne constitue un net recul.

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Équipe d’Allemagne : l’approche à deux effectifs de Klopp était-elle une bonne idée ?

À ce stade, on peut au moins se demander si cette approche à deux effectifs, très audacieuse et aussi largement saluée, était vraiment une bonne idée. Il est tout à fait compréhensible que Klopp veuille faire personnellement connaissance avec le plus grand nombre possible de joueurs. Mais il aurait peut-être été plus judicieux de convoquer au moins un noyau de potentiels futurs titulaires pour l’intégralité de cette période internationale et, par exemple, de ne remplacer que la seconde moitié du groupe.

Il paraît en tout cas quelque peu déroutant que le capitaine Joshua Kimmich, malheureux contre la Grèce, doive maintenant quitter l’équipe. Il en va de même pour le gardien titulaire désigné Marc-Andre ter Stegen ou pour le patron de la défense Jonathan Tah. De tels joueurs-clés devraient incarner la continuité et servir de point d’ancrage justement dans les phases compliquées. Kimmich lui-même semble le ressentir ainsi. À Augsbourg, il a souligné qu’il préférerait rester avec l’équipe.

Indépendamment de ce facteur émotionnel, il y a aussi un aspect rationnel. Klopp est en train d’implanter en sélection nationale une nouvelle philosophie (football de raid) et un nouveau système (4-3-3). Indépendamment de toutes les expérimentations sur le plan du personnel, Klopp aurait pu profiter de cette période internationale inhabituellement longue pour offrir à ses potentiels titulaires le maximum de temps d’adaptation. Les deux premiers matches ont clairement montré à quel point le chemin vers un système fonctionnel est encore long. Klopp a peut-être laissé passer une grande opportunité ici.

Lors de ses passages si réussis en club, il a pu enseigner sa stratégie pendant des mois au fil d’entraînements quotidiens. En sélection, les conditions sont fondamentalement différentes. Les séances d’entraînement et les matches sont extrêmement rares. Dans les douze mois qui suivront ce bloc de matches internationaux, seules six autres rencontres sont au programme, puis l’Euro aura déjà lieu trois trimestres d’année plus tard. Mais dans l’immédiat, c’est un groupe totalement nouveau qui découvre pour la première fois les idées de Klopp, et qui se retrouve déjà sous pression avant les rencontres délicates contre la Serbie et en Grèce.