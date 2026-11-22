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Arsenal attend avec inquiétude des nouvelles de David Raya après la sortie du gardien lors du spectaculaire nul 2-2 contre Newcastle, samedi. Son remplacement a donné lieu à une scène inhabituelle à l'antenne : un commentateur de Sky Sports a dû revenir sur ses propos après l'avoir accusé de chercher à gagner du temps.

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Une collision en seconde période contraint Raya à sortir à St James' Park

Les ennuis ont commencé pour Arsenal à la 70e minute à St James' Park, peu après que Malick Thiaw a achevé la remontée de Newcastle en donnant l'avantage aux locaux. Alors qu'il allait capter un corner, Raya est tombé après un contact avec William Osula.

Le choc semblant léger, le commentateur de Sky Sports Bill Leslie a d'abord suggéré que le joueur de 31 ans cherchait à provoquer une interruption tactique du jeu. Mais le personnel médical est rapidement intervenu auprès de l'international espagnol, resté au sol, et sa souffrance manifeste a contraint Kepa Arrizabalaga à le remplacer.

Noni Madueke a ensuite inscrit un joli but égalisateur pour permettre aux visiteurs de prendre un point , mais cette blessure a assombri le résultat.

Les commentateurs reviennent rapidement sur leurs propos à l'antenne

Constatant la gravité de la situation tandis que Raya quittait péniblement le terrain, Leslie est rapidement revenu sur ses insinuations au cours du direct.

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« David Raya semble effectivement souffrir, a déclaré Leslie. Je m'excuse si j'ai été injuste envers lui, car le contact avec Osula ne semblait vraiment pas important. »

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Son collègue Chris Sutton a partagé ce constat en observant la réaction du gardien au choc. « Raya se tient le bras. On dirait qu'il souffre d'une sorte d'entorse, a ajouté Sutton. Il a très mal. Ce contact semblait vraiment anodin, n'est-ce pas ? »

L'inquiétude pour Raya ternit un point acquis de haute lutte à l'extérieur

L'incapacité d'Arsenal à conserver une avance confortable a mis fin à une série de cinq victoires consécutives en championnat, mais la possible perte de son gardien titulaire pose un problème bien plus important. Raya s'est imposé comme un élément essentiel de l'arrière-garde du club du nord de Londres, et sa sortie soudaine inquiète fortement le staff technique.

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Interrogé par les journalistes après le coup de sifflet final, l'entraîneur Mikel Arteta n'a pas caché son inquiétude . « Malheureusement, il a dû sortir, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Il passera une IRM demain, mais pour le moment, je ne sais pas », a reconnu Arteta.

Les résultats de l'IRM détermineront les plans d'Arsenal en défense

Tous les regards se tournent désormais vers l'examen médical de dimanche, qui révélera la nature exacte et la gravité du problème au bras de Raya. En attendant les résultats de l'IRM, Arsenal ignore combien de temps il devra se passer de son gardien titulaire.

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Si l'ancien joueur de Brentford devait être absent pendant une longue période, Arrizabalaga serait prêt à assurer l'intérim dans les buts après être entré en jeu pour la fin du match contre Newcastle.