



Dans un long entretien accordé à kicker, le coach a révélé les conséquences en partie dramatiques du scandale, qui a finalement coûté au club la montée à l’issue de la saison passée et dont l’entraîneur a assumé la responsabilité.

À la question explicite de kicker de savoir s’il avait reçu des menaces de mort, Eckert a répondu sans ambiguïté : « Oui, cela ne pouvait plus se faire sans la police. Je ne veux pas entrer dans les détails, seulement dire ceci : il m’a été recommandé de ne plus conduire moi-même, mais de m’asseoir à l’arrière de la voiture. C’était très difficile. »

Eckert, 33 ans, qui a presque transformé Southampton d’un candidat à la relégation en promu en Premier League et qui, malgré le scandale du Spygate, a pu conserver son poste, a poursuivi : « C’était une situation à laquelle aucune formation d’entraîneur ne prépare. Aucune formation ne t’explique comment réagir quand, pour des raisons de sécurité, tu dois soudainement t’asseoir sur la banquette arrière. C’était, comme je l’ai dit, très difficile. »

En revanche, il dit avoir reçu un large soutien du monde du football. « Après la décision de l’EFL (de disqualifier Southampton des play-offs, NDLR), j’ai reçu beaucoup de messages, y compris de coaches d’Angleterre et de Bundesliga. Aussi de collègues connus avec lesquels je n’avais auparavant jamais eu de contact personnel », a-t-il confié dans son entretien avec kicker. Cela lui a fait du bien dans cette situation extrême.

De quoi s’agit-il dans le scandale du Spygate autour d’Eckert et de Southampton ?

Southampton a été exclu en mai des play-offs de l’EFL (English Football League) peu avant la finale décisive pour la montée contre Hull City.

Un membre de la cellule d’analyse des « Saints » avait été surpris en train de filmer en secret, caché derrière un arbre, l’entraînement de l’adversaire Middlesbrough. Comme cela est interdit par le règlement de l’English Football League (EFL) dans les 72 heures précédant un match, et que trois cas de ce type ont au total pu être prouvés contre Southampton, l’EFL a frappé fort. En plus de la disqualification, Southampton a été sanctionné d’un retrait de quatre points pour la saison 2026/27 de Championship à venir.

Eckert, qui reste en poste à Southampton malgré le scandale, doit aussi encore attendre les conséquences d’une mise en accusation par la Fédération anglaise (FA) en raison des accusations d’espionnage, avec une suspension personnelle qui est envisagée. En juin, il avait déjà présenté publiquement ses excuses aux employés, aux joueurs et aux supporters pour ces incidents.





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Pourquoi Tonda Eckert a-t-il fait filmer l’entraînement de l’adversaire ?

Eckert a expliqué à kicker pourquoi ses collaborateurs avaient filmé l’entraînement de l’adversaire par une méconnaissance du règlement de l’EFL : « Je ne le savais pas, non. Mais je l’ai autorisé, c’est pourquoi la responsabilité globale me revient. En Angleterre en particulier, le rôle de manager regroupe de nombreuses tâches. La décision était mauvaise et a eu d’énormes conséquences pour les joueurs, les supporters et le club », a déclaré Eckert.

Il est arrivé en Angleterre l’été dernier « d’abord comme entraîneur des U21 et n’a pris en main l’équipe première qu’en novembre. À ce moment-là, j’avais une autre compréhension de l’observation de l’adversaire sur un terrain accessible au public », a-t-il dit. Certes, les entraîneurs des clubs de deuxième division en Angleterre sont formés chaque été, mais « pour les U21 ou ensuite pour moi en tant qu’entraîneur intérimaire, il n’y a pas eu cette formation, mais les règles étaient accessibles. J’aurais dû les connaître. J’ai rattrapé cela cet été » ; selon Eckert.