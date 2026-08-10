Le latéral gauche de 33 ans arrive en provenance d’Aston Villa grâce à une clause libératoire comprise entre sept et huit millions d’euros et signe un contrat de trois ans.

Pour Digne, il s’agit déjà de son deuxième transfert au PSG. Après avoir explosé à Lille OSC, il avait rejoint la capitale française en 2013 pour 15 millions d’euros. Deux ans et 44 matches officiels plus tard, il était parti en prêt à l’AS Rome, avant de rejoindre définitivement le FC Barcelone en 2016 pour 16,5 millions d’euros. Après des passages à Everton et Aston Villa, le voilà désormais de retour.

À 33 ans, Digne est la recrue la plus âgée du PSG depuis 2021, lorsque, dans le cadre d’une grande offensive sur le marché des transferts, les alors âgés de 34 ans Lionel Messi et de 35 ans Sergio Ramos étaient arrivés. Au PSG, Digne est désormais prévu comme doublure de l’indiscutable Nuno Mendes au poste de latéral gauche.

Digne est la quatrième recrue du PSG cet été

« C’est un grand honneur pour moi de revenir au Paris Saint-Germain, après y avoir vécu une expérience merveilleuse il y a plus de dix ans. Je suis particulièrement impressionné par la façon dont le club a continué à se développer au fil des années », a déclaré Digne. « Les conditions de travail au Campus sont exceptionnelles et reflètent les ambitions du club. J’ai hâte de commencer ce nouveau chapitre et de mettre toute mon expérience au service de l’équipe. Je donnerai à nouveau le meilleur de moi-même pour défendre les couleurs du Paris Saint-Germain. »

La saison dernière, Digne faisait le plus souvent partie du onze de départ à Villa. En Premier League, il a terminé à la quatrième place avec le club de Birmingham, auquel s’est ajouté un triomphe en Ligue Europa. Durant l’été, il a participé à la Coupe du monde avec l’équipe de France et a été titulaire au poste de latéral gauche lors de la phase à élimination directe.

Digne est la quatrième recrue du PSG cet été. Avant lui, étaient déjà arrivés l’ailier droit de 24 ans Maghnes Akliouche, en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, l’ailier droit de 21 ans Khalil Ayari, en provenance du Stade Tunisien pour 1,5 million d’euros, ainsi que le gardien de 18 ans Alessandro Longoni, arrivé libre de l’AC Milan.