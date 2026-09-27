Klopp n’est ainsi que le troisième sélectionneur de l’Allemagne, après Sepp Herberger (1937) et Helmut Schön (1965), à ne remporter aucun de ses deux premiers matches. Toutefois, Herberger comme Schön avaient tous deux débuté par deux matches nuls et donc deux points, tandis que Klopp ne compte qu’une seule unité après deux rencontres.

Herberger a été sélectionneur de l’Allemagne à deux reprises, d’abord entre 1936 et 1942 puis plus tard entre 1950 et 1964. Au total, il a dirigé 162 matches depuis le bord du terrain. Le début de Herberger, décédé en 1977 à l’âge de 80 ans, fut un match nul 2-2 à domicile au stade olympique de Berlin contre l’Italie, en novembre 1936. Un peu plus de deux mois plus tard, un autre 2-2 s’est ajouté, face aux Pays-Bas au Rheinstadion de Düsseldorf.

Herberger est néanmoins considéré aujourd’hui comme l’un des entraîneurs les plus importants de l’histoire de la DFB. En 1954, son équipe a créé la sensation en devenant championne du monde en Suisse.

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Jürgen Klopp connaît un départ historiquement mauvais comme sélectionneur de l’Allemagne

Schön, de son côté, a occupé le poste entre 1964 et 1978. 139 matches ont été disputés sous sa direction. Lui aussi a commencé par deux matches à domicile, qui se sont soldés chacun par un score de 1-1, contre la Suède au stade olympique de Berlin puis contre l’Italie à Hambourg.

Schön, lui aussi décédé en 1996 à l’âge de 80 ans, a ensuite enchaîné les grands succès avec la sélection allemande. En 1972, la sélection de la DFB est devenue championne d’Europe sous ses ordres. Deux ans plus tard, elle a remporté la Coupe du monde à domicile.

Klopp a pris ses fonctions en juillet dernier comme successeur de Julian Nagelsmann après la Coupe du monde désastreuse en Amérique du Nord. Il a signé un contrat de quatre ans jusqu’en 2030, qui pourrait l’emmener à l’Euro 2028 et à la Coupe du monde 2030. Selon des informations de presse, son salaire annuel s’élève à environ sept millions d’euros.