Selon le fournisseur de données Opta, Liverpool n’avait encore jamais pris l’avantage aussi tard dans un match de coupe d’Europe avant de finalement s’incliner.

À Istanbul, Alexander Isak, entré en jeu, avait donné l’avantage provisoire au grand club anglais (2-1) d’une tête à la 69e minute mercredi soir. Liverpool visait une quatrième victoire en quatre matches dans la phase de ligue de la Ligue des champions, mais n’a pas su conserver son avantage et s’est même retrouvé sans le moindre point.

Peu après le but d’Isak, Archie Brown a égalisé pour Fenerbahçe (73e). Quelques instants plus tard, l’avant-centre Vedat Muriqi a inscrit de la tête le but de la victoire des Turcs (3-2), profitant d’une défense de Liverpool particulièrement fébrile.

Les Reds sont d’ailleurs loin d’être solides défensivement depuis le début de cette saison de Ligue des champions : ils ont déjà encaissé dix buts en quatre matches. Et, pour la première fois de sa glorieuse histoire, Liverpool a concédé trois buts lors de trois matches consécutifs de Ligue des champions (6-3 sur le terrain du LASK, 4-3 contre Villarreal, 2-3 sur le terrain de Fener).

Le FC Liverpool s’incline à Fenerbahçe malgré deux avantages au score

Liverpool, qui avait laissé Florian Wirtz sur le banc au coup d’envoi avant de le faire entrer au milieu de la seconde période, avait ouvert le score à la 25e minute par Trey Nyoni. Pour le joueur formé au club, âgé de 19 ans, c’était son tout premier but en 32 apparitions sous le maillot des Reds. Nyoni est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à inscrire son premier but lors d’un match de coupe d’Europe.

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Mais au bout des 90 minutes, Nyoni et ses coéquipiers n’avaient pas de quoi célébrer. Mason Greenwood avait inscrit le but du 1-1 peu avant la demi-heure de jeu. Il s’agit de la première victoire de Fenerbahçe dans cette saison de Ligue des champions ; les Turcs comptent désormais cinq points.

De son côté, Liverpool conserve, malgré cette défaite, de bonnes chances de terminer parmi les huit premiers de la phase de ligue avec ses neuf points. Une place dans le top 8 permettrait de se qualifier directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place devront d’abord passer par un tour intermédiaire.