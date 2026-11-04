Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduit par

Cela n’était encore jamais arrivé au Liverpool FC dans son histoire ! Fenerbahçe inflige aux Reds une défaite sans précédent

Ligue des Champions
Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool

La défaite 2-3 en Ligue des champions sur le terrain de Fenerbahçe a été une contre-performance sans précédent à deux titres pour le FC Liverpool.

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Selon le fournisseur de données Opta, Liverpool n’avait encore jamais pris l’avantage aussi tard dans un match de coupe d’Europe avant de finalement s’incliner.

À Istanbul, Alexander Isak, entré en jeu, avait donné l’avantage provisoire au grand club anglais (2-1) d’une tête à la 69e minute mercredi soir. Liverpool visait une quatrième victoire en quatre matches dans la phase de ligue de la Ligue des champions, mais n’a pas su conserver son avantage et s’est même retrouvé sans le moindre point.

Peu après le but d’Isak, Archie Brown a égalisé pour Fenerbahçe (73e). Quelques instants plus tard, l’avant-centre Vedat Muriqi a inscrit de la tête le but de la victoire des Turcs (3-2), profitant d’une défense de Liverpool particulièrement fébrile.

Les Reds sont d’ailleurs loin d’être solides défensivement depuis le début de cette saison de Ligue des champions : ils ont déjà encaissé dix buts en quatre matches. Et, pour la première fois de sa glorieuse histoire, Liverpool a concédé trois buts lors de trois matches consécutifs de Ligue des champions (6-3 sur le terrain du LASK, 4-3 contre Villarreal, 2-3 sur le terrain de Fener).

Prochains matchs
COB

COB

Super Lig

08 nov. 2026

FB

FB

CRY

CRY

Premier League

08 nov. 2026

LIV

LIV

Le FC Liverpool s’incline à Fenerbahçe malgré deux avantages au score

Liverpool, qui avait laissé Florian Wirtz sur le banc au coup d’envoi avant de le faire entrer au milieu de la seconde période, avait ouvert le score à la 25e minute par Trey Nyoni. Pour le joueur formé au club, âgé de 19 ans, c’était son tout premier but en 32 apparitions sous le maillot des Reds. Nyoni est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à inscrire son premier but lors d’un match de coupe d’Europe.

FBL-C1-EUR-FENERBAHCE-LIVERPOOLGetty Images

Mais au bout des 90 minutes, Nyoni et ses coéquipiers n’avaient pas de quoi célébrer. Mason Greenwood avait inscrit le but du 1-1 peu avant la demi-heure de jeu. Il s’agit de la première victoire de Fenerbahçe dans cette saison de Ligue des champions ; les Turcs comptent désormais cinq points.

De son côté, Liverpool conserve, malgré cette défaite, de bonnes chances de terminer parmi les huit premiers de la phase de ligue avec ses neuf points. Une place dans le top 8 permettrait de se qualifier directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place devront d’abord passer par un tour intermédiaire.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google