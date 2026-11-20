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Ses vives critiques sur le jeu de son équipe après le choc au sommet du championnat ont des conséquences pour Lena Lattwein, ancienne internationale du VfL Wolfsburg, club de Bundesliga.

Comme l’a annoncé vendredi l’entraîneur Stephan Lerch, la milieu de terrain a été écartée du groupe pour le déplacement sur le terrain du RB Leipzig, dimanche (16 h).

« La forme de critique qu’elle a choisie n’a pas sa place sur la place publique. C’est pour cela que nous avons délibérément mis en place des cadres d’échange internes », a déclaré Lerch. Il a également évoqué un entretien « constructif » avec la directrice Vanessa Bernauer et Lattwein en début de semaine, au cours duquel la joueuse aurait présenté ses excuses. À ses yeux, « l’affaire est ainsi réglée ».

« La liberté d’exprimer son opinion, les retours honnêtes et les échanges sont très importants pour nous et constituent des piliers de notre culture d’équipe », a souligné Lerch. Les joueuses « qui réfléchissent, remettent les choses en question et assument leur responsabilité dans notre parcours commun » sont les bienvenues, mais la démarche de Lattwein « va à l’encontre des valeurs que nous défendons au VfL ».

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Après la lourde défaite à domicile contre le FC Bayern, auteur du doublé, samedi (1-4), Lattwein (26 ans) avait notamment déploré : « Je suis convaincue que cette équipe a beaucoup de potentiel. Mais, malheureusement, je vois trop peu de progrès dans le jeu ces dernières années. »

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On pourrait « tirer davantage de cette équipe et j’aimerais vraiment que les choses bougent, mais pour le moment, nous n’y arrivons tout simplement pas ». En Bundesliga, après dix journées, le VfL, premier poursuivant du Bayern, compte déjà six points de retard sur le club munichois, habitué des titres.