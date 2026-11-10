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La demande publique de transfert de Julian Alvarez a suscité une vive frustration dans le vestiaire de l’Atlético de Madrid, selon son coéquipier Alex Baena. L’attaquant argentin a fait pression pour rejoindre le FC Barcelone durant l’été, provoquant des tensions en interne et un accueil hostile de la part des supporters au Metropolitano.

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Les demandes de transfert d'Alvarez ont irrité ses coéquipiers à l'Atlético

La demande publique d'Alvarez de quitter l'Atlético a provoqué de vives tensions parmi ses coéquipiers. L'international argentin a exprimé en juin sa ferme volonté d'être transféré, déclarant publiquement qu'un départ serait la meilleure solution pour toutes les parties.

Barcelone s'est imposé comme le principal prétendant pour l'attaquant très convoité. Joan Laporta a confirmé l'intérêt du club catalan en août, mais l'Atlético a catégoriquement refusé d'autoriser son départ au cours d'un feuilleton qui a duré tout l'été. L'échec du transfert a placé Alvarez dans une situation difficile dans la capitale espagnole. Il a fait l'objet d'une attention intense de la part des supporters et suscité la frustration de ses coéquipiers dans le vestiaire.

Baena révèle les frustrations du vestiaire

Le milieu de terrain espagnol Baena a expliqué comment le groupe avait réagi à ce feuilleton. S'exprimant auprès de Cadena SER lundi soir, il a reconnu que la démarche publique d'Alvarez avait provoqué des tensions inutiles en coulisses.

« C'est un peu étrange quand un coéquipier dit publiquement qu'il veut partir, a expliqué Baena lors de cet entretien à la radio. Nous l'avons assez mal pris. Je peux comprendre qu'un joueur ait des doutes si un club comme le Barça ou le Real Madrid s'intéresse à lui, mais, au bout du compte, c'est surtout sa manière de procéder qui nous a agacés à l'Atlético. »

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Des relations à reconstruire au Metropolitano

Alvarez a finalement présenté ses excuses aux supporters de l'Atlético en octobre après ses déclarations controversées de l'été. Si les sifflets nourris du public du Metropolitano en début de saison se sont quelque peu atténués, une certaine hostilité reste clairement audible pendant les matches. Malgré la colère initiale, Baena assure que le groupe est tout à fait prêt à aller de l'avant, ensemble.

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« Nous l'aurions soutenu quelle que soit sa décision, a ajouté le milieu de terrain. L'important, c'est qu'il soit avec nous maintenant, et nous devons lui témoigner toute l'affection du monde. »

Simeone soutient son attaquant vedette

Diego Simeone souhaite lui aussi tourner la page de cet épisode et se concentrer entièrement sur la saison en cours. Lors d'une conférence de presse dimanche, l'entraîneur a déclaré que le club attendait patiemment que l'attaquant retrouve son meilleur niveau.

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« C'est un grand joueur et nous l'aimons », a déclaré Simeone aux journalistes. L'entraîneur argentin comptera beaucoup sur son attaquant.