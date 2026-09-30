Il comprend tout à fait que l’occupation de l’axe du milieu de terrain de l’équipe nationale allemande soit « un grand sujet », mais lors de la conférence de presse mercredi soir, il a appelé le public à faire preuve de nettement plus de patience.

« Je suis entraîneur dans le football depuis 25 ans et, après cinq jours, dans toute ma vie, aucun double pivot n’a jamais fonctionné. Ce n’est pas possible », a souligné Klopp à la veille de son troisième match comme sélectionneur, jeudi à Munich contre la Serbie. Avec Kimmich et Nmecha eux-mêmes, les logiques difficultés de départ « n’ont absolument rien à voir », a poursuivi Klopp. « Zéro. Nada. Ils n’ont pas non plus joué dans cette configuration à la Coupe du monde. Jo a joué arrière droit et Felix au poste de numéro 8. C’est aussi un numéro 8, mais par moments, c’est un numéro 6. »

Concernant la patience dans un processus qu’il veut enclencher au sein de l’équipe du DFB, cela implique aussi « que nous n’évaluions pas immédiatement les joueurs. (…) Le sélectionneur est nouveau et obtient du temps, mais les joueurs n’en ont déjà plus. C’est fou, non ? Ce sport ne fonctionne qu’à travers l’équipe, et c’est celle-ci que nous devons développer. » Klopp a précisé : « Les garçons veulent jouer un très bon football et un football couronné de succès, et nous y arriverons. Le problème, c’est que notre développement se fait sous la loupe du public et qu’il est évalué chaque jour. »

À quoi ressemblait le milieu de terrain de la Mannschaft lors des deux premiers matches sous Jürgen Klopp ?

Lors de sa première en sélection aux Pays-Bas (1-1), mais aussi lors de la décevante défaite 1-0 à domicile contre la Grèce dimanche, Klopp avait misé dans l’axe du milieu sur Kimmich comme numéro 6 reculé et sur Nmecha comme l’un des deux joueurs autour du capitaine. L’autre poste hybride devant Kimmich avait été occupé aux Pays-Bas par Nadiem Amiri, puis contre la Grèce de manière surprenante par le novice en sélection Bambase Conte.

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À propos des problèmes initiaux, notamment aux postes de numéro 6 et de numéro 8, Klopp a ensuite fait une comparaison imagée : « Si l’on monte un ballet — pas que nous en soyons un — et qu’après quatre jours, ils doivent se produire, alors ils se rentrent dedans. Nous, nous ne l’avons pas fait, histoire que ce soit bien clair », a déclaré le technicien de 59 ans.

Comme ni Kimmich ni Nmecha ne figurent dans le deuxième groupe de Klopp pour les matches contre la Serbie et dimanche en Grèce, et qu’ils sont déjà repartis, le sélectionneur est contraint de remodeler son axe du milieu. Contre les Serbes, Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt et Florian Wirtz pourraient débuter.