Il comprend tout à fait que la composition de l’axe du milieu de terrain de l’équipe d’Allemagne soit « un grand sujet », a averti lors de la conférence de presse mercredi soir, mais il a appelé à nettement plus de patience de la part du public.

« Je suis entraîneur dans le football depuis 25 ans et, après cinq jours, dans toute ma vie, aucun double pivot n’a encore fonctionné. Ce n’est pas possible », a souligné Klopp à la veille de son troisième match comme sélectionneur de l’Allemagne, jeudi à Munich contre la Serbie. Avec Kimmich et Nmecha eux-mêmes, les logiques difficultés de démarrage « n’ont absolument rien à voir », a poursuivi Klopp. « Zéro. Nada. Ils n’ont pas non plus joué dans cette configuration à la Coupe du monde. Jo a joué arrière droit et Felix en numéro 8. C’est aussi un numéro 8, mais par moments c’est un numéro 6. »

La patience pendant un processus qu’il veut enclencher au sein de l’équipe du DFB implique aussi « que nous n’évaluions pas les joueurs immédiatement. (…) L’entraîneur est nouveau et obtient du temps, mais les joueurs n’en ont déjà plus. C’est quand même fou, non ? Ce sport ne fonctionne qu’à travers l’équipe, et c’est elle que nous devons développer. » Klopp a précisé : « Les garçons veulent jouer un très bon football et un football qui gagne, et nous y arriverons. Le problème, c’est que notre développement se fait sous la loupe du public et est évalué chaque jour. »

À quoi ressemblait le milieu de terrain du Onze du DFB lors des deux premiers matches sous Jürgen Klopp ?

Lors de sa première en sélection aux Pays-Bas (1-1) comme lors de la décevante défaite 1-0 à domicile contre la Grèce dimanche, Klopp avait misé dans l’axe du milieu sur Kimmich comme numéro 6 reculé et sur Nmecha comme l’un des deux joueurs autour du capitaine. L’autre poste intermédiaire devant Kimmich avait été occupé par Nadiem Amiri aux Pays-Bas, puis contre la Grèce de manière surprenante par le néophyte Bambase Conte.

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À propos des problèmes initiaux, notamment aux postes de numéro 6 et de numéro 8, Klopp a ensuite utilisé une comparaison imagée : « Quand on monte un ballet — non pas que nous en soyons un — et qu’au bout de quatre jours ils doivent se produire, alors ils se rentrent dedans. Nous, nous ne l’avons pas fait, pour que ce soit clair », a déclaré le technicien de 59 ans.

Comme ni Kimmich ni Nmecha ne figurent dans le deuxième groupe de Klopp pour les matches contre la Serbie et dimanche en Grèce, et qu’ils sont déjà repartis, le sélectionneur est contraint de remanier son axe du milieu. Contre les Serbes, Aleksandar Pavlovic, Vitaly Janelt et Florian Wirtz pourraient débuter.