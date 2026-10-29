« La stratégie de communication de Mbappé lui a fait beaucoup de tort. Elle montre quel genre d’homme il est », a déclaré Papin, jugeant contre-productive l’approche très offensive de la star du Real Madrid dans l’émission Rothen s’enflamme, animée par l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen sur RMC Sport.

Ces dernières semaines, Mbappé avait affirmé à plusieurs reprises publiquement qu’il se considérait comme le grand favori pour remporter le Ballon d’Or 2026. Il avait notamment déclaré : « La saison dernière, personne n’a été meilleur que moi. » Le Français n’a toutefois terminé que deuxième, s’inclinant de peu face au buteur du Bayern Munich Harry Kane et devant donc encore attendre son premier Ballon d’Or.

Papin a fait valoir que Mbappé ne devrait pas avoir « besoin » de faire sa propre promotion, compte tenu de son statut de star du Real Madrid et de capitaine de l’équipe de France. « Mbappé me rappelle un peu Cristiano Ronaldo : tous les autres devaient être à son service », a lancé Papin, établissant une comparaison peu flatteuse pour le joueur de 27 ans au sujet de sa vanité.

Kylian Mbappé remportera-t-il un jour le Ballon d’Or ? « Ce n’était pas maintenant ou jamais »

Papin, qui a notamment joué au Bayern Munich de 1994 à 1996, a lui-même remporté le Ballon d’Or en 1991, alors qu’il évoluait à l’Olympique de Marseille. Le Français de 62 ans ne doute aucunement que Mbappé possède, sur le plan purement footballistique, les qualités nécessaires pour décrocher cette prestigieuse récompense : « En matière d’efficacité, il n’est pas loin de ce qu’a accompli Cristiano Ronaldo. Mais sa campagne de communication a joué contre lui. »

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Papin s’est dit certain que Mbappé remporterait un jour le Ballon d’Or. « Il a les qualités nécessaires pour cela. Ce n’était pas maintenant ou jamais. C’était une bonne occasion, oui, mais il a encore du chemin à parcourir. »

Dès l’an prochain, lorsque la saison en cours servira de base à l’évaluation, Mbappé devrait selon toute vraisemblance figurer de nouveau parmi les prétendants au Ballon d’Or. Le Français a en effet réalisé un début de saison remarquable : en 13 matches disputés jusqu’ici avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, il a déjà inscrit 14 buts et délivré trois passes décisives. Le week-end dernier, il a notamment fait basculer le Clasico sur le terrain du grand rival, le FC Barcelone, en faveur du Real Madrid grâce à un doublé.