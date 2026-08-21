Dans un entretien accordé à Sporty TV , l’ailier a révélé à quel point son tout premier échange en tête-à-tête avec Jose Mourinho l’avait déjà impressionné. « Mourinho s’est levé à cinq heures du matin pour me parler. Cela montre à quel point cela lui tient à cœur. Quand Madrid appelle, on ne peut pas dire non, alors j’ai dit : “S’ils me veulent, alors j’y serai.” »

Diomande a également souligné l’ampleur de son admiration pour le Portugais avec une autre déclaration : « Je suis prêt à donner ma vie pour lui. »

Après de longues négociations, le Real a fini par officialiser le recrutement de l’Ivoirien en provenance du RB Leipzig. Les Merengue verseraient au club de Bundesliga une indemnité de transfert fixe de 125 millions d’euros. Grâce aux bonus, la somme peut grimper jusqu’à 140 millions d’euros. À Madrid, Diomande a signé un contrat jusqu’en 2033.

Diomande entre dans l’histoire des transferts : seuls deux départs de Bundesliga ont coûté plus cher

Pour le joueur offensif, un rêve est ainsi devenu réalité. « C’était comme un rêve, car il n’existe pas de plus grand club. À partir du moment où je l’ai appris, je n’ai plus pu dormir. Je n’arrivais tout simplement pas à y croire », a déclaré Diomande.

Diomande n’avait rejoint Leipzig qu’à l’été dernier, en provenance du CD Leganes, pour 25 millions d’euros. Dès sa première saison en Bundesliga, il s’est immédiatement imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat. En 46 matches officiels, l’ailier a inscrit 15 buts et délivré 11 passes décisives.

Rien qu’avec l’indemnité fixe de 125 millions d’euros, Diomande est déjà le troisième plus gros départ de l’histoire de la Bundesliga, à égalité avec Florian Wirtz, parti en 2025 du Bayer Leverkusen au FC Liverpool pour la même somme. Seuls Jude Bellingham (127 millions d’euros) et Ousmane Dembele (148 millions d’euros) ont rapporté davantage lors de leurs transferts en quittant le BVB.