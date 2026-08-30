Paredes s’est dit choqué par la sévérité de la sanction de la FIFA après un match de championnat en Argentine avec Boca Juniors et a réagi au verdict.

« Cela me paraît excessif. Ce qui est étrange aussi, c’est que Gavi n’a reçu qu’une suspension, alors que c’est lui qui m’a asséné le coup à la poitrine. Mais bon, c’est comme ça. Maintenant, nous devons faire appel de la sanction », a déclaré l’international, avant d’ajouter : « Les personnes qui s’y connaissent en la matière verront si elles peuvent la faire annuler. Pour moi, elle est excessive et je pense qu’elle peut être allégée. »

Paredes s’est retrouvé au centre de violentes échauffourées juste après le coup de sifflet final après la défaite 1-0 en finale contre l’Espagne après prolongation. Après avoir d’abord eu une altercation avec Eric Garcia et l’avoir poussé, le joyau du Barça Gavi est accouru pour défendre son coéquipier. S’en est suivie une mêlée générale au cours de laquelle Paredes en est aussi venu aux mains avec Gavi.

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Scandale après la finale de la Coupe du monde : combien de temps Leandro Paredes a-t-il été suspendu ?

L’escalade sur la pelouse a été suivie de répercussions judiciaires. Paredes a été sanctionné par la commission de discipline de la FIFA d’une suspension de dix matches officiels. Gavi, en revanche, s’en est tiré avec une suspension d’un seul match. En outre, le défenseur argentin Nahuel Molina a écopé d’une suspension de sept matches après avoir attaqué de manière provocatrice Rodri dans une fin de match tumultueuse.

La FIFA a également infligé à la Fédération argentine de football (AFA) une amende de 275 000 euros. La raison : diverses infractions au règlement au cours du tournoi.

L’équipe a commis son plus grand faux pas après la victoire en demi-finale contre l’Angleterre. Des cadres comme Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso et Lisandro Martinez y ont déployé une banderole sur laquelle la revendication argentine de souveraineté sur les îles Falkland était réaffirmée, un message politiquement hautement explosif et strictement interdit selon le code de la FIFA.

L’Argentine a obtenu de la FIFA une dérogation spéciale pour Leandro Paredes

L’AFA tente désormais de limiter autant que possible le préjudice sportif pour les prochaines échéances de la sélection nationale. La fédération a déjà obtenu une dérogation spéciale de la FIFA : Paredes et Molina pourront purger leurs suspensions lors de prochains matches amicaux de catégorie A et ne devront pas exclusivement regarder les rencontres officielles depuis la touche.

Parallèlement, la contre-offensive juridique des Argentins est en marche. La fédération attend la motivation écrite du jugement en provenance de Zurich afin de déposer formellement un recours devant la commission d’appel de la FIFA et, si nécessaire, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).