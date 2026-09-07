« J’ai déjà dit que Messi et Ronaldo se sont encore améliorés une fois dans la trentaine, et même au milieu de la trentaine », a déclaré Kane dans un entretien avec TNT Sports. « Je crois que je suis moi-même à ce sommet, je me sens dans une excellente condition physique, et mentalement aussi. »

Et Kane a l’intention de maintenir cet état aussi longtemps que possible. La fin de sa carrière sportive est inévitable, mais il estime avoir suffisamment de motivation pour la repousser encore longtemps. Certains des plus grands joueurs de la scène l’y aident.

« Je me demande comment faire en sorte que cela dure pour toujours », a déclaré Kane. « Comme nous le savons, ce ne sera pas le cas, mais quand je vois des joueurs comme Messi, Ronaldo et Luka Modric jouer jusqu’à la fin de la trentaine, voire jusqu’à la quarantaine, cela me donne la motivation pour y parvenir moi aussi. »

Harry Kane : un travail acharné dans l’ombre

Son éthique de travail exemplaire contribue à la réussite de cette entreprise.

« Je travaille beaucoup dans l’ombre sur ma récupération, ma condition physique et le fait de m’assurer que je suis prêt pour chaque match, et je crois que c’est un aspect important pour marquer autant de buts », a déclaré Kane, qui a inscrit l’incroyable total de 73 buts la saison dernière avec le Bayern et l’Angleterre.

La disponibilité d’un joueur, même lorsque ses performances ne souffrent d’aucune contestation, ne dépend évidemment pas seulement de son assiduité et de sa discipline, mais elles en sont une condition de base.

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Harry Kane joue (presque) toujours

Le pourcentage de Kane est excellent à ce niveau. Avec le Bayern, il a disputé 94 des 102 matches de Bundesliga en trois ans. Une suspension pour accumulation de cartons jaunes et de légers pépins physiques ont provoqué ses rares absences. Pour son ancien club de Tottenham, cela représente 110 matches de championnat sur 114 possibles lors des trois années précédentes.

Il « essaie de s’assurer d’être là pour son équipe. Cela me permet ensuite de jouer au niveau auquel je joue et de marquer les buts que je marque. »

Il en est à 73 buts en 2025/2026, un total seulement dépassé par Messi lors de la saison 2011/12 avec 82 réalisations. Kane apparaît ainsi comme un sérieux candidat au Ballon d’Or, qui sera décerné fin octobre à Londres. Depuis le début de la saison en cours, le capitaine de l’équipe d’Angleterre compte deux buts en quatre matches officiels, tous deux inscrits en Coupe d’Allemagne.