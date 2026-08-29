En marge du match d’ouverture de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le VfB Stuttgart (5-1), l’ancien entraîneur du BVB, âgé de 59 ans, a pris position sur l’émoi public autour de l’arrivée de Kosicke, qui occupe au sein de la fédération le poste d’« adjoint pour la stratégie, le développement et l’innovation ». Celui-ci est « un peu regardé d’un œil critique, parce que ce rôle n’existait pas », a déclaré le nouveau sélectionneur.

Hoeneß avait auparavant fulminé au sujet du cas Kosicke : « Klopp et compagnie ont pris le contrôle de la DFB et je pense que c’est une erreur. » Pour le président d’honneur du Rekordmeister, l’intégration du conseiller représente un problème fondamental.

Klopp a apporté une réponse fidèle à sa franchise habituelle. À la question de savoir comment il avait accueilli les critiques de Hoeneß, il a répondu : « Pas du tout, cela m’est complètement égal. Je le comprends totalement, tout va bien. Les gens jugent des choses avant même que nous ayons fait quoi que ce soit. »

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Les critiques de Hoeneß envers Kosicke : comment Jürgen Klopp a-t-il réagi ?

Sur le fond, le sélectionneur a défendu avec insistance l’élargissement de son staff. Sa collaboration avec Kosicke dure désormais depuis deux décennies. Dans certains domaines, son conseiller est tout simplement « le meilleur que j’aie jamais rencontré ».

Klopp voit une répartition des rôles clairement structurée au sein de la direction sportive : « Nous devons mieux jouer ici et nous occuper de tout le reste aussi, et je suis spécialiste de certains domaines. Dans d’autres domaines, il y a des gens meilleurs, et l’un d’eux est Mark Kosicke, et c’est pour cela qu’il est là. »

Le sélectionneur a renvoyé aux attentes du public auxquelles il est confronté : « Je me souviens que, durant la période où l’on ne savait pas encore très clairement qui allait le faire et ainsi de suite, on disait toujours : on ne peut pas seulement changer d’entraîneur. Ensuite, on ne change pas seulement d’entraîneur et là ils disent : “Ça, nous n’aurions pas non plus eu besoin de le faire maintenant.” » En se projetant vers l’avenir, il s’est montré certain : « Je suis sûr que, dans un an, nous ne discuterons plus de son rôle, parce que son influence sera alors visible. »

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Uli Hoeneß aurait parlé au téléphone avec Marc Kosicke

L’accusation de supposé « Friendly Takeover » formulée par Hoeneß a également suscité de la résistance au sommet de la fédération. Le vice-président de la DFB Hans-Joachim Watzke s’était déjà exprimé auparavant auprès de RTL/Sky pour répliquer : « Là, j’ai tout simplement un autre avis que lui. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec un “Friendly Takeover”. »

Watzke a établi une comparaison avec le passé récent : « Les deux derniers sélectionneurs venaient du Bayern Munich, avec Julian Nagelsmann et Hansi Flick. Personne n’a dit non plus qu’il s’agissait d’un Friendly Takeover du Bayern. Là, ça devient un peu excessif à mes yeux. »

Outre Watzke, les vice-présidents de la DFB Ralph-Uwe Schaffert et Hermann Winkler ont eux aussi réagi avec des critiques appuyées auprès de Sky aux propos du patron du Bayern.

Cependant, le différend semble entre-temps s’être quelque peu apaisé : selon les informations de Sky, le président d’honneur du Bayern aurait personnellement dissipé les divergences lors d’un entretien téléphonique avec Kosicke. D’après les échos, cette conversation s’est déroulée dans une atmosphère positive et constructive.