La soirée de Kylian Mbappé n'a pas été parfaite malgré son but victorieux avec l'équipe de France face à la Turquie. Le capitaine des Bleus a en effet subi une blessure au genou lors de la rencontre qui s'est achevée sur une victoire française 1-0, l'obligeant à quitter le rassemblement de l'équipe nationale pour rentrer à Madrid, dans un climat d'inquiétude au sein du Real Madrid quant à la durée de son absence, à environ un mois du Clasico face au Barça.

Une photo de Lamine Yamal a fait la une des journaux As et Mundo Deportivo, tandis que l'image de l'équipe d'Espagne dirigée par Luis de la Fuente occupait la couverture de Marca, au moment où la Roja se prépare à disputer un choc face à l'Angleterre sur la pelouse de Wembley, samedi soir, dans une réédition de la finale de l'Euro 2024.

Mais malgré l'attention portée par la presse espagnole au match contre l'Angleterre et au retour des champions du monde à la compétition, les médias madrilènes n'ont pas ignoré l'évolution de la blessure de Mbappé, devenue rapidement une source d'inquiétude au sein du club merengue, comme l'a rapporté RMC.

Des doutes sur la participation de Mbappé au Clasico

Mbappé s'est blessé au genou gauche en inscrivant l'unique but de la France face à la Turquie, lors du premier match de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France, ce qui confirme son absence pour le reste de la trêve internationale.

L'attaquant français devrait rentrer directement à Madrid pour entamer sa rééducation, et manquera ainsi les trois prochains matchs de sa sélection, face à la Belgique lundi, puis contre l'Italie et la Belgique au Stade de France les 2 et 5 octobre.

Le journal Marca a fait part de son inquiétude quant à la répétition du problème, rappelant que Mbappé avait souffert, la saison dernière, de soucis à ce même genou gauche à deux reprises, et a qualifié ce qui se passe de « virus FIFA » qui poursuit les joueurs des clubs pendant les trêves internationales.

Le journal a écrit : « Au bout du compte, il s'est effondré sur la pelouse, les mains sur le visage, laissant les Français et Zizou, et bien sûr les supporters du Real Madrid, le cœur serré. »

Le journal As a pour sa part décrit la scène comme un « calvaire », et a de nouveau braqué les projecteurs sur le genou gauche de l'attaquant du Real Madrid.

Le journal a écrit : « Son genou gauche, encore une fois. Celui qui a tant fait parler la saison dernière. Celui qui a provoqué un véritable séisme après un diagnostic erroné. »

Et d'ajouter : « L'inquiétude gagne le Real Madrid. Personne ne parle, tout le monde attend les résultats des examens, mais la tension est palpable. »

As a également évoqué ce qu'il a qualifié de « virus FIFA » à Valdebebas, notamment après l'annonce de l'absence, elle aussi, d'Ibrahima Konaté du rassemblement de l'équipe de France en raison d'une entorse au genou droit.

Une seule échéance s'impose à Madrid

Bien que la durée de l'absence de Mbappé n'ait pas encore été officiellement dévoilée, la presse madrilène a déjà les yeux rivés sur une date précise : le 25 octobre, jour du Clasico face au Barça.

Le Real Madrid occupe actuellement la deuxième place, à six points du leader du Championnat d'Espagne, ce qui fait de la disponibilité de Mbappé pour ce rendez-vous très attendu un sujet de grande préoccupation au sein du club merengue.

Désormais, Madrid attend les résultats des examens médicaux pour connaître l'ampleur de la blessure et la durée de l'absence, avec une seule question qui s'impose : Mbappé pourra-t-il revenir à temps pour disputer le Clasico ?