Pourquoi ? Selon les statuts de la fédération chilienne de football, l’ANFP, il est interdit de porter un surnom au dos de son maillot. Vozinha évoluera donc désormais chez le recordman du Chili sous son nom civil.

Celui-ci est Josimar Evora Dias. À Colo-Colo, le gardien devra donc choisir s’il affiche « Evora Dias », seulement « Evora » ou seulement « Dias » au dos de son maillot.

Pour le grand club chilien, c’est très embêtant dans la mesure où l’on espérait de Vozinha, en plus d’un renfort sportif, un coup marketing. Après tout, le joueur de 40 ans était devenu mondialement célèbre du jour au lendemain grâce à sa performance éclatante pour le petit poucet du Cap-Vert lors du 0-0 contre le futur champion du monde, l’Espagne, pour l’ouverture du Mondial. Son nombre d’abonnés sur Instagram avait alors explosé à une vitesse folle, passant d’un peu moins de 50 000 auparavant à près de 30 millions aujourd’hui sur la plateforme.

Près de 30 millions de personnes suivent Vozinha sur Instagram

Autant d’acheteurs potentiels d’un maillot de Colo-Colo floqué du nom de Vozinha. Le fait que le gardien doive jouer sous son nom civil ne devrait en aucun cas favoriser les ventes du maillot.

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Après son récital contre l’Espagne, Vozinha a également enchaîné les solides performances dans la suite du tournoi et a réussi l’exploit de se hisser en phase à élimination directe avec le Cap-Vert, novice dans ce Mondial. En seizièmes de finale, Vozinha et les siens ont ensuite bousculé l’immense favori argentin et ont même rêvé d’un exploit retentissant, mais le Cap-Vert a fini par s’incliner 3-2 après prolongation face à Lionel Messi et ses coéquipiers.

Vozinha jouera désormais à Colo-Colo avec un ancien du Bayern

Vozinha sortait de deux années au GD Chaves, pensionnaire de deuxième division portugaise, où son contrat avait expiré cet été. Après ses solides prestations à la Coupe du monde, plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le gardien, et le Betis Séville ainsi que des clubs saoudiens auraient aussi tenté leur chance. Vozinha a toutefois récemment choisi Colo-Colo, où il a signé chez le recordman de Santiago du Chili un contrat jusqu’à la fin de l’année. Une option permettrait de prolonger ce bail d’une saison supplémentaire.

À Colo-Colo, Vozinha évoluera d’ailleurs avec l’ancien joueur du Bayern et de la Juventus, Arturo Vidal. Le milieu de terrain de 39 ans était revenu début 2024 dans son club formateur, d’où il s’était autrefois lancé à la conquête du monde du football.