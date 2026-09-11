Bien sûr, ils sont tous allés immédiatement vers lui. Harry Kane, auteur de la passe décisive sur ce 1-0 important et déjà assez tardif contre le FK Bodö/Glimt, a pincé Jamal Musiala à l’épaule, Aleksandar Pavlovic l’a enlacé, Jonathan Tah a esquissé une petite révérence en lui serrant la main. C’était une célébration un peu plus enthousiaste encore que ce qui aurait été habituel pour un 1-0 à la 47e minute lors de la première journée de la Ligue des champions contre un outsider norvégien - même si ce but frappé avec conviction avait aussi été vraiment très joli.

Lorsque Jamal Musiala a ensuite été remplacé, l’entraîneur Vincent Kompany lui a lui aussi tapé dans la main d’une manière un peu plus encourageante que d’habitude. Leur étreinte s’est prolongée. « Moi, et probablement 75 000 personnes dans le stade, et encore davantage devant leur télévision, nous nous sommes réjouis de ce but », a déclaré Kompany plus tard.

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Le but de Jamal Musiala contre Bodö/Glimt a été une double délivrance

Le but de Musiala a été une double délivrance. Parce qu’il s’agissait du but qui a débloqué la situation dans un match jusque-là assez laborieux contre un adversaire défendant de manière très compacte et appliquée, et qui s’est finalement achevé sur un 5-0 conforme à la hiérarchie après 90 minutes. Mais surtout parce que Musiala avait marqué lors de sa première titularisation de cette saison encore toute jeune.

Il y a un peu plus de trois semaines, Musiala s’était affaissé sur la pelouse, désorienté, pour la deuxième fois en l’espace de quelques jours lors d’un match amical, et l’avait ensuite expliqué par des « absences temporaires, brèves, mais faciles à traiter », dues à un dysfonctionnement neurologique. Musiala vivait déjà depuis plus d’un an avec cette forme d’épilepsie sans que le public ne s’en soit rendu compte ; c’est probablement dans le cadre d’un changement de traitement que les deux malaises pendant les matches s’étaient produits. Après sa courte entrée en jeu le week-end dernier contre Schalke, Kompany avait de nouveau aligné le meneur de jeu d’entrée contre Bodö.

« Qu’il marque ensuite le 1-0, ce sont des histoires que seul le football écrit, mais ce garçon l’a aussi mérité », a déclaré le directeur sportif du Bayern, Max Eberl. Mais le fait que Musiala ait inscrit le 1-0 était aussi logique : avec Joshua Kimmich, Musiala avait été le Bavarois le plus en vue lors d’une première période laborieuse, très actif, parfois même trop actif. Comme s’il voulait aussi se prouver à lui-même qu’il était de retour.

Quelle blessure avait Jamal Musiala ?

« La sensation que j’ai eue aujourd’hui, c’est une sensation que je n’avais pas eue depuis un moment », a d’ailleurs déclaré Musiala après le match, avec franchise, au micro de DAZN. Car il n’y avait pas eu que cette histoire d’absences : après sa grave fracture du péroné lors de la Coupe du monde des clubs, à un moment où il était dans une forme absolument optimale, puis une longue rééducation, il semblait parfois avoir perdu confiance en son corps et en ses capacités exorbitantes. Musiala a souvent semblé manquer de légèreté la saison passée.

Après la Coupe du monde, on lui a aussi retiré chirurgicalement une plaque qui avait auparavant stabilisé le tibia après la fracture. « Je veux maintenant revenir étape par étape à mon niveau avec cette sensation de légèreté sur le terrain, avec de la joie et du plaisir », a-t-il expliqué. Le « soutien du Bayern, des joueurs et des entraîneurs, cela m’a vraiment aidé ».

En réalité, Kompany avait aussi répété à plusieurs reprises la saison dernière qu’il n’avait absolument aucun doute sur le fait que Musiala retrouverait son niveau. Il a désormais déclaré : « Nous savions que ce moment allait arriver. Pour Jamal, c’est évidemment super. En tant que joueur de très haut niveau, tu as besoin de confiance pour retrouver le rythme. Et bien sûr, de tels moments sont très, très importants », a-t-il dit.

Michael Olise n’atteint la classe mondiale qu’une fois Musiala sorti du terrain

Mais le FC Bayern ne serait pas le FC Bayern si le regain de forme de Musiala ne posait pas aussi des défis à l’entraîneur. La question de savoir qui Kompany doit aligner au poste de numéro 10 ne sera pas plus facile à trancher à mesure que davantage de joueurs reviendront de blessure.

Lennart Karl, par exemple, est de nouveau entré en jeu contre Bodö, tout comme la recrue Ismael Saibari. Et Serge Gnabry non plus ne devrait pas rester blessé éternellement. Certes, ils sont tous polyvalents et peuvent évoluer à d’autres postes, mais cela ne facilite pas forcément la tâche de Kompany.

Et puis il y a encore un cas particulier. Car Michael Olise, longtemps largement invisible, avait certes déjà été meilleur dans le match après le 1-0 de Musiala, mais il n’a vraiment atteint sa forme de classe mondiale qu’une fois Musiala assis sur le banc, lorsqu’il a pu occuper le poste de numéro 10 comme en équipe de France.

Déjà pendant la Coupe du monde, la question s’était posée de savoir si Kompany pourrait vraiment se permettre de continuer à faire jouer ce numéro 10 de génie au Bayern principalement sur l’aile droite. La réponse de l’entraîneur bavarois lors de tous les matches officiels disputés jusqu’ici, Supercoupe comprise, avait tout simplement été « oui » : Olise a toujours évolué sur le côté droit et, malgré trois buts et une passe décisive, il n’avait pas totalement convaincu lors des quatre matches précédents.

Contre Bodö, la tendance semblait se confirmer : Olise a longtemps eu du mal à entrer dans le match, s’est souvent empalé en dribble et a aussi montré quelques insuffisances dans le jeu de passes. Mais lorsque Musiala a marqué pour le 1-0 et que, dans la foulée, Bodö/Glimt a laissé de plus en plus d’espaces aux Munichois, Olise s’est épanoui. Il a d’abord offert la passe décisive du 2-0 de Harry Kane sur un beau centre de coup franc, et lorsque Musiala est allé se reposer après 65 minutes et qu’Olise a pu repiquer dans l’axe, il a encore inscrit ses deux buts.

Mais la gestion de l’effectif fait justement partie des plus grandes forces de Kompany.



