« Cela dépend de nous » : Gennaro Gattuso appelle la Lazio à garder les pieds sur terre après sa victoire contre Parme, qui la propulse en tête de la Serie A

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L’entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, a appelé au calme après la victoire décisive de son équipe face à Parme, qui lui a permis de prendre la tête de la Serie A. Malgré l’enthousiasme suscité par cette première place, l’ancien entraîneur de l’AC Milan insiste pour que la Lazio reste concentrée sur sa progression à long terme, sans se laisser distraire par le classement.

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Se concentrer sur le parcours plutôt que sur le classement

La Lazio occupe une position solide en tête de la Serie A, mais Gattuso tient à ce que ses joueurs gardent les pieds sur terre. Alors que les supporters rêvent d'un trophée, il écarte toute discussion sur une course au titre à ce stade de la saison. Il reste concentré sur la progression du club et sur sa relation avec les supporters. L'entraîneur souligne que, malgré les progrès de l'équipe, elle doit rester humble pour ne pas perdre l'élan acquis à force de travail à l'entraînement.

« Le classement ? Cela dépend de nous, mais je pense que nous devons penser match après match. La tête du classement ne nous intéresse pas, nous n'avons rien à faire là-haut, mais nous écrivons une petite page de l'histoire de ce club. À chaque match, il y a un peu plus de monde au stade. Je remercie la Curva, qui est venue saluer l'équipe. Nous devons continuer à garder les pieds sur terre et à avancer, puis nous verrons à la fin où nous serons arrivés », a déclaré Gattuso à Sky Sport Italia.

Garder le bon état d'esprit pour réussir

Revenant sur un match au cours duquel son équipe a progressivement pris l'ascendant face à Parme, l'entraîneur a relevé une nette évolution dans l'approche de ses joueurs. Il a souligné leur réaction après un début de rencontre poussif : ils ont fini par imposer leur domination et obtenir les trois points nécessaires pour prendre la tête du classement.

« Il y avait un excellent état d'esprit. En première période, nous étions lents et nous avions l'air un peu bêtes, mais nous sommes revenus dans le match en seconde période. Nous avons progressé lors des deux derniers matches, nous ne sortons pas du match, et nous devons continuer ainsi. Physiquement, nous allons bien. Quand nous accélérons, nous faisons mal à nos adversaires. Nous ne devons pas jouer en sous-régime, car nous ne sommes pas dangereux si nous le faisons », a expliqué l'entraîneur.

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Gattuso estime que l'équipe a enfin assimilé les leçons du début de saison. « Cette équipe a un état d'esprit qui se voit dans sa façon de jouer, de travailler et d'aborder le match. Nous avons franchi le cap que j'avais entrevu contre la Juventus », a-t-il ajouté.

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La fraîcheur des joueurs donne un avantage à la Lazio en championnat

L'absence de matches européens en milieu de semaine, contrairement à certains de ses rivaux, contribue à la montée en puissance de la Lazio. Ce calendrier allégé a permis à Gattuso de mettre en place un programme d'entraînement plus exigeant, afin que ses joueurs abordent les rencontres du week-end avec toute leur fraîcheur physique et mentale. L'entraîneur estime que cette routine leur procure un avantage qui porte ses fruits en championnat.

« Un match par semaine nous donne la possibilité de bien nous entraîner, d'imposer de bonnes charges de travail et de laisser les joueurs se reposer. Nous parvenons à travailler avec intensité. Nous travaillons dur pendant deux jours, ils se reposent un jour, puis, à leur retour, ils sont frais et lucides. Cela nous donne certainement un avantage », a noté Gattuso.

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Mobiliser le public du Stadio Olimpico

L'investissement émotionnel de Gattuso était visible pendant le match, lorsqu'il a fait signe aux tribunes pour mobiliser les supporters. Il a reconnu que l'ambiance avait joué un rôle essentiel pour aider l'équipe à traverser les moments difficiles, soulignant que l'énergie du public était indispensable aux joueurs pour maintenir leur style de jeu intense tout au long de la saison.

« Concernant le public, cela m'est venu comme ça, nous en avions besoin, et merci à ceux qui sont venus. Je dois dire qu'ils m'ont écouté. J'ai ressenti un peu d'adrénaline, ils ont fait monter la température et je l'ai senti, je me suis exprimé », a-t-il confié.