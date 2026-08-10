« Les pauses hydratation et tout le cirque qui va avec, je pense qu’on n’en a pas besoin et je peux dire une chose : ce ne sera très certainement pas la voie que nous emprunterons à l’Eintracht Francfort en ce qui concerne le football », a déclaré Hellmann dimanche lors de la journée des familles de l’Eintracht devant 17 000 supporters au stade de Francfort.

Très concrètement, Hellmann s’est emporté à cause de trois faits : « Honnêtement, je n’arrivais même pas à y croire, qu’on allonge tout simplement quelque chose de sacré comme une mi-temps. J’aurais cru tout possible, mais qu’on porte une mi-temps à 35 minutes, ou à ce que c’était au final, qu’on annule des cartons jaunes parce qu’un homme politique l’exige et qu’on veuille vendre la Coupe du monde, honnêtement, je dois toujours me pincer. Cela dépasse tout ce que nous pouvons supporter. »

Lors de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, la mi-temps a été prolongée afin de laisser du temps à plusieurs prestations musicales. Au final, elle n’a toutefois pas duré 35 minutes comme l’affirme Hellmann, mais 27. Dans le deuxième cas évoqué par Hellmann, il est question de la suspension annulée de l’attaquant Folarin Balogun, de l’hôte américain, après l’intervention du président des États-Unis Donald Trump. Par la vente de la Coupe du monde, il fait référence aux projets d’investissement très débattus, mais désormais retirés, du président de la FIFA Gianni Infantino.

Axel Hellmann a assisté à sept matches de la Coupe du monde au stade

Hellmann lui-même s’est aussi rendu aux États-Unis pendant la Coupe du monde, a assisté selon ses propres dires à sept matches en direct au stade et a été séduit par l’ambiance : « Je peux seulement dire que, du point de vue de l’atmosphère, c’était vraiment formidable. Voir beaucoup de petits pays, beaucoup de supporters venus de coins très différents du monde, et l’enthousiasme était énorme. »

Son Eintracht préparait actuellement la nouvelle saison sous les ordres du nouvel ancien entraîneur Adi Hütter. Le 21 août, le club se déplacera sur le terrain du DJK Teutonia St. Tönis au 1er tour de la Coupe d’Allemagne. Le coup d’envoi de la Bundesliga sera donné le 29 août sur la pelouse de l’Union Berlin.