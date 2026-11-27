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L’UEFA réclame une enquête indépendante après que Gijs de Jong, secrétaire général de la Fédération néerlandaise de football (KNVB), a affirmé qu’un haut responsable de la FIFA avait exercé des pressions répétées sur lui pour que sa fédération soutienne la réélection de Gianni Infantino. La FIFA rejette fermement ces accusations, mais l’UEFA indique que d’autres fédérations nationales ont exprimé des inquiétudes concernant des pressions comparables.

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Le dirigeant de la fédération néerlandaise révèle des appels de la FIFA

De Jong a déclaré dans le podcast de NOS Gianni's Imperium qu’Elkhan Mammadov, responsable des fédérations membres à la FIFA, l’avait appelé trois fois en une journée juste avant la Coupe du monde, selon The Times.

« Ils faisaient pression pour que nous publiions une déclaration de soutien afin qu’il puisse compléter sa liste de 211 [soutiens], a déclaré De Jong. Je dirais que cela dépasse clairement les bornes, comme vous l’avez dit. Cela revient, pour un employé, à s’immiscer dans le processus politique. Tant qu’on ne sait même pas s’il y a d’autres candidats, le personnel de la FIFA ne devrait pas faire ce genre de choses. »

L’UEFA réclame une enquête indépendante

L’UEFA a confirmé que d’autres fédérations nationales lui avaient fait part d’inquiétudes similaires. Elle a ajouté dans un communiqué : « Nous appelons les instances compétentes à mener une enquête approfondie, impartiale et indépendante sur ces allégations. »

La FIFA nie avoir commis la moindre faute. Un porte-parole de la FIFA a déclaré : « La division des fédérations membres de la FIFA est régulièrement en contact avec toutes les fédérations, y compris la KNVB, pour répondre à leurs questions et discuter de leurs demandes. La FIFA rejette fermement toute suggestion selon laquelle ses responsables exerceraient des pressions sur une fédération membre pour qu’elle prenne une décision, quelle qu’elle soit. »

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Les accusations de chantage refont surface

Ces accusations font suite aux déclarations faites en août par le prince Ali bin al-Hussein de Jordanie, selon lesquelles les pressions exercées sur les fédérations membres pour qu’elles soutiennent la réélection d’Infantino « s’apparentent à du chantage ». La fédération jordanienne se serait également vu remettre une lettre de soutien déjà rédigée, à signer.

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En juillet, plus de 200 fédérations membres avaient apporté leur soutien à Infantino pour un quatrième mandat. La KNVB lui a également remis une lettre de soutien pendant la Coupe du monde, a révélé NOS mercredi, malgré ses critiques de longue date envers le président de la FIFA.

Infantino face à une véritable concurrence

Infantino fait désormais face à une véritable concurrence pour son poste à l’approche de l’élection à la présidence de la FIFA, prévue au Maroc en mars 2027.

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La FIFA a reçu trois candidatures : celles d’Infantino, du président de la Fédération française de football Philippe Diallo et du président d’honneur de la Fédération japonaise de football Kozo Tashima.