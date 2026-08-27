Cependant, il ne s’agit pas pour lui de choix de personnes, mais uniquement du moment de l’annonce de ceux qui seront présents pour les matches de Ligue des nations. « Je demanderais vraiment à Jürgen Klopp de faire à l’avenir les nominations un vendredi matin ou en fin de matinée », a déclaré Matthäus à Sky. À l’heure actuelle, il est prévu que le nouveau sélectionneur présente sa liste le jeudi 17 septembre.

L’annonce un jeudi ne plaisait déjà pas à Matthäus à l’époque du prédécesseur de Klopp, Julian Nagelsmann. « La DFB voulait pourtant retourner chaque pierre : de mon point de vue, cela aurait été l’une de ces pierres », a pesté l’homme de 65 ans. Son argument en défaveur d’une nomination le jeudi et en faveur d’une nomination le vendredi, ce sont les matches internationaux disputés le jeudi en Ligue Europa et en Ligue Conférence.

« Cela a un effet sur le mental d’un joueur quand on l’interroge à ce sujet avant un match important », a plaidé Matthäus, estimant qu’il fallait attendre complètement les duels de Coupe d’Europe. En outre, en cas de blessure contractée par un joueur le jeudi, il ne serait pas nécessaire d’appeler un remplaçant.

Qui Jürgen Klopp nommera-t-il pour l’équipe d’Allemagne ?

Dans la saison qui vient tout juste de commencer, deux équipes allemandes, le Bayer Leverkusen et le TSG 1899 Hoffenheim, disputent la Ligue Europa. Le SC Fribourg a de très bonnes chances de se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue Conférence via les barrages.

La première annonce de liste de Jürgen Klopp est attendue avec impatience. Lors de sa conférence de presse de présentation, il avait indiqué avoir 57 joueurs de champ sur sa liste, qu’il observe actuellement de plus près.