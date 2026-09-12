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Hussein Hamdy

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Cela affecte-t-il la Ligue des champions ? L'UEFA adresse un avertissement réitéré aux grands championnats

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Il ne faut pas enfreindre les règlements.

L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a mis en garde toutes ses fédérations contre la tenue de matches des compétitions nationales aux mêmes dates que celles des compétitions de clubs relevant de la confédération continentale, sauf en cas de circonstances exceptionnelles l'imposant.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, l'Union européenne de football a adressé cette semaine une circulaire à l'ensemble de ses fédérations affiliées. Outre l'information relative aux dates des trois compétitions de clubs pour la saison 2027-2028, celle-ci comportait un rappel indiquant que « les matches des compétitions nationales ne doivent pas se dérouler aux mêmes dates que ceux des compétitions de l'UEFA, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l'exigent ».

La plus haute instance du football européen a précisé que l'objectif de cette mesure « est de garantir le succès aussi bien du football national que des compétitions de clubs de l'UEFA ».

Elle a ajouté : « Nous sommes conscients que des circonstances imprévues peuvent parfois rendre nécessaire le report d'un match national à une date où se dispute l'une des compétitions de clubs de l'UEFA. »

L'UEFA a en revanche souligné que « fixer les matches du championnat ou de la coupe nationale de manière à ce qu'ils coïncident directement avec ceux des compétitions de clubs de l'UEFA, ou inversement, ne sert pas les intérêts des supporters et nuit au football ».

L'UEFA a demandé aux fédérations nationales et aux organisateurs de tenir compte de ces dates lors de l'établissement des calendriers des compétitions nationales, en déclarant : « C'est pourquoi nous vous prions de veiller à ce que votre fédération ou l'organisateur du championnat national prenne ces dates en considération lors de la préparation du calendrier des compétitions nationales. »

Et dans le cas où il serait effectivement impossible d'éviter la tenue d'un match national à une date où se dispute l'une des compétitions de clubs de l'UEFA, la confédération continentale a insisté sur la nécessité que la compétition nationale concernée « prenne contact avec l'administration de l'UEFA suffisamment à l'avance ».

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