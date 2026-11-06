« Cela a des conséquences à long terme » : le sélectionneur de la Belgique Mark van Bommel met en garde le défenseur de l’AC Milan Koni De Winter après son refus d’une convocation en Ligue des nations

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Koni De Winter a refusé une convocation en équipe de Belgique pour les matches de Ligue des nations de ce mois-ci contre la Turquie et l’Italie. Mark van Bommel a averti le défenseur de l’AC Milan que cette décision aurait des conséquences à long terme. De Winter n’a pas disputé la moindre minute lors des quatre matches de groupe joués jusqu’ici par la Belgique, alors qu’il est régulièrement titulaire en club.

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Van Bommel explique l’absence de De Winter

De Winter ne participera pas aux matchs de la Belgique contre la Turquie le 12 novembre et l’Italie le 15 novembre, après avoir décidé de ne pas rejoindre la sélection. Comme le rapporte Calciomercato.com, le défenseur central de Milan n’a pas disputé une seule minute lors des quatre matchs de poule de la Ligue des nations joués jusqu’ici par son pays, contre l’Italie, la France et la Turquie.

Van Bommel a annoncé sa liste vendredi et s’est exprimé sur la situation en conférence de presse. « Koni De Winter est absent parce qu’il ne se sentait pas à l’aise dans sa situation et a décidé de ne pas venir. C’est son choix, je ne peux rien y faire », a-t-il déclaré.

Van Bommel prévient des conséquences à long terme

Van Bommel, qui a expliqué que De Winter était mécontent de son manque de temps de jeu à la Coupe du monde et ces derniers mois, a révélé lui avoir parlé personnellement avant l’annonce de la liste.

« Je lui ai parlé et je lui ai expliqué la situation, en tant qu’entraîneur, ancien joueur et père, a-t-il ajouté. Il faut l’accepter, mais cela a des conséquences à long terme. Il a 24 ans et c’est quelqu’un de responsable. » Les médias belges ont interprété ces propos comme le signe que De Winter, qui compte huit sélections, ne serait pas non plus convoqué lors des prochaines trêves internationales.

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De Winter joue régulièrement sous Amorim à Milan

Le manque de temps de jeu de De Winter avec la Belgique contraste fortement avec son rôle en club. Arrivé à Milan en provenance du Genoa à l’été 2025 pour environ 20 millions d’euros, il a disputé 26 matchs lors de sa première saison et inscrit un but.

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Sous les ordres de Ruben Amorim, il s’est imposé comme un titulaire en défense centrale devant Matteo Gabbia, blessé, disputant 10 matchs de Serie A et quatre de Ligue Europa cette saison. Il a toutefois été en difficulté lors de la défaite 2-0 à domicile contre Ferencvaros jeudi. Son coéquipier à Milan, Diego Moreira, a quant à lui été convoqué par la Belgique.

Quelle suite pour De Winter et la Belgique ?

De Winter va désormais se concentrer sur ses performances en club avec Milan, tandis que la Belgique prépare son déplacement en Turquie le 12 novembre.

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Van Bommel pourra de nouveau compter sur Jeremy Doku, remis de sa blessure. Le retour de l’attaquant de Manchester City accentue la concurrence pour la place de Mika Godts. Jari De Busser est l’un des quatre gardiens retenus dans le groupe.