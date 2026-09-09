« Bien sûr, nous nous sommes aussi penchés sur Bradley au Bayern », a confirmé le directeur sportif du club record d’Allemagne dans un entretien accordé à Sport Bild.

Néanmoins, le package financier global s’est finalement révélé trop élevé pour que les Munichois poursuivent davantage le transfert de l’attaquant français. « Quand on entend de tels montants, c’était trop pour nous », a ainsi déclaré Eberl.

Barcola avait rejoint le FC Liverpool lors de la dernière période des transferts en provenance du Paris Saint-Germain pour une indemnité de transfert d’environ 125 millions d’euros. Chez les Reds, le joueur de 24 ans est censé prendre la succession de Mohamed Salah, qui avait quitté le LFC après neuf ans.

Aussi bien cet été que l’été dernier, Barcola a régulièrement été associé à un transfert au Bayern Munich. Le contact entre Eberl et le Français existait d’ailleurs déjà depuis un certain temps : l’actuel directeur sportif du FCB avait autrefois voulu l’attirer au RB Leipzig, en Bundesliga.

« Honnêtement, je connais Bradley depuis mon époque à Leipzig. Je voulais le faire venir à RB. Nous nous étions alors assis ensemble et en avions discuté. C’est pour cela que j’avais une relation plus étroite avec Bradley. Il y a donc toujours eu de l’intérêt », a révélé Eberl.

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Qui a rejoint le Bayern Munich à la place de Bradley Barcola ?

Le club record d’Allemagne avait finalement inscrit Barcola sur ses tablettes avant la saison passée comme candidat à la succession de Leroy Sané et Kingsley Coman, partis entre-temps, mais a finalement opté pour Luis Diaz, arrivé de Liverpool à la Säbener Straße contre une indemnité de 70 millions d’euros.

Une décision qui s’est avérée être un coup de maître pour le Bayern. Dès sa première saison sous le maillot du FCB, Diaz a directement fait partie des éléments incontournables de l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany, avec 27 buts et 23 passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues.

« Avec Luis Diaz, nous avons pris une décision qui a aussi été coûteuse, mais dans une autre dimension que Bradley. De plus, Diaz est un joueur pour lequel les gens viennent au stade. Nous sommes extrêmement heureux avec lui », a conclu Eberl.