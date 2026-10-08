Le Slovène Aleksander Čeferin, président de l'Union européenne de football, a tranché sur sa position concernant une candidature à l'élection présidentielle de la FIFA face à Gianni Infantino.

Le quotidien Mundo Deportivo rapporte que Čeferin a annoncé son souhait de se porter candidat à un nouveau mandat à la présidence de l'UEFA, s'écartant ainsi de l'élection présidentielle de la FIFA.

En février 2024, Čeferin avait assuré qu'il ne resterait pas à son poste au-delà de février 2027, mais il est revenu sur sa position.

Čeferin a déclaré, lors du programme des hauts dirigeants qui se tient dans la capitale allemande, Berlin, qu'il se porterait candidat à un dernier mandat à la présidence de l'UEFA.

Čeferin a pris la présidence de l'Union européenne de football en 2019, et aura ainsi passé 8 ans à son poste. Atteindre cette durée représentait, selon les anciens règlements, le plafond maximal l'empêchant de poursuivre, mais la récente modification des statuts de l'Union lui permet de rester 4 années supplémentaires.

Il reste encore à Čeferin quelques mois pour présenter officiellement sa candidature. Selon ce que l'Union européenne de football a annoncé aux fédérations membres au cours de la semaine, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 janvier prochain.

Le cinquantième congrès ordinaire de l'Union européenne doit se tenir le 22 avril à Astana. C'est lors de ce congrès que sera annoncée l'élection du nouveau président qui occupera le poste pour les quatre prochaines années.

Au cours de la réunion, il n'a pas encore été annoncé si l'Union européenne présentera un candidat alternatif à Gianni Infantino lors de l'élection présidentielle de la FIFA, prévue le 18 mars prochain, sachant que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre prochain.