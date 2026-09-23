Ceferin ouvre le feu sur Infantino : notre mission est de réparer ce qu'a détruit le projet secret de la FIFA

Le Slovène Aleksander Ceferin, président de l'Union européenne de football, a adressé des critiques acerbes et indirectes à la Fédération internationale de football (FIFA), affirmant que la confiance dans le monde du football demeure brisée malgré l'effondrement du projet d'investissement privé, controversé, qui prévoyait de vendre une partie des droits de la discipline à des investisseurs.

Les déclarations de Ceferin sont intervenues dans un message vidéo enregistré, diffusé ce mercredi lors du « Sommet du football portugais ». Il s'agit de sa première prise de parole publique depuis la tentative du président de la FIFA, Gianni Infantino, de contenir la crise et sa proposition de réviser le mécanisme de prise de décision au sein de l'instance dirigeante.

Unité et transparence : des piliers menacés

Le président de l'UEFA a insisté sur le fait que la préservation de la discipline repose sur des principes non négociables, déclarant : « La confiance dans notre sport repose sur trois piliers : l'unité, la transparence et une gouvernance au service de la majorité et non d'une minorité. Ces derniers temps, ces trois piliers ont été ignorés par des personnes qui avaient juré de les protéger. »

Aleksander Ceferin a ajouté sur un ton tranchant : « Mais tout le monde ne place pas l'intérêt de la discipline au-dessus de ses ambitions personnelles. »

Ceferin a poursuivi dans son message, qui semblait directement adressé à Zurich : « Le projet qui a déchiré l'unité du football mondial a peut-être été abandonné, mais la confiance qu'il a ébranlée n'est pas encore revenue, et la reconstruire est désormais notre mission. »

Bien qu'il n'ait cité nommément ni Gianni Infantino ni la FIFA, ses allusions étaient claires quant à la proposition qui a ébranlé les fondements de la discipline, à savoir la vente d'une part de 20 % des droits commerciaux de la FIFA, y compris la Coupe du monde, à des investisseurs du secteur privé. Ce plan a été avorté et annulé en juillet dernier après une opposition farouche et puissante de l'UEFA, de la Confédération asiatique et de la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF).

Ceferin a conclu ses propos par un message ferme que l'Union européenne martèle depuis longtemps : « Le football n'est pas à vendre. C'est un message que l'UEFA promeut depuis des années, et je suis convaincu que ce sommet contribuera à le diffuser plus largement. »

La tentative d'Infantino de contenir la crise

Les déclarations du président de l'UEFA sont intervenues deux jours seulement après la tentative d'Infantino d'apaiser la colère, à travers un message officiel adressé au Conseil de la FIFA et aux présidents des fédérations nationales membres, au nombre de 211.

Dans son message, Infantino a annoncé qu'il demanderait au Conseil de charger une entité indépendante de mener un examen complet du cadre de gouvernance de la Fédération internationale concernant les grandes initiatives stratégiques, proposant de mener de larges consultations avec les confédérations continentales, les fédérations nationales et les autres parties prenantes sur les moyens de renforcer les mécanismes de prise de décision.

Il a précisé que tout examen éventuel pourrait porter sur les rôles du président, du bureau exécutif et du Conseil, ainsi que sur l'étude des moyens de renforcer la transparence et la responsabilité, dans une tentative de restaurer l'image de l'institution.

Toutefois, le message d'Infantino n'a jusqu'à présent pas réussi à apaiser les inquiétudes de plusieurs grandes fédérations qui ont vivement critiqué sa manière de gérer le projet d'investissement proposé.

Le président de la FIFA avait affirmé sa volonté de continuer à diriger la Fédération internationale, et il devrait se présenter pour un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle prévue en mars 2027.

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Pour conclure son intervention, Ceferin a insisté sur la nécessité de rappeler aux dirigeants l'essence de leur mission, déclarant : « Le football restera en sécurité tant que ceux qui le dirigent se souviendront toujours pour qui ils le dirigent. »