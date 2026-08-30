Cedric Hatenboer va faire son retour en Eredivisie, selon Voetbal International. Le milieu de terrain est sur le point de quitter Anderlecht pour revenir au Sparta Rotterdam, qui va verser un million d’euros (hors bonus) à Bruxelles.

Hatenboer s’est révélé à l’Excelsior, où il s’est fait un nom comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs d’Eredivisie. Les grands clubs néerlandais tentaient de s’attacher ses services, mais il a finalement choisi Anderlecht en janvier 2025.

Hatenboer a été autorisé à terminer la saison à l’Excelsior, avant de traverser la frontière. Le milieu néerlandais s’est rapidement retrouvé mis de côté au sein du club belge et ne fera finalement jamais ses débuts avec l’équipe première.

Le Rotterdamois n’a pas disputé plus de cinq matches avec l’équipe réserve des Mauves et Blancs . Le droitier de 21 ans, sous contrat jusqu’à la mi-2029, a été prêté à Telstar en janvier 2026 jusqu’à la fin de la saison.

À Velsen-Zuid, il s’est quasiment immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable. Après dix-sept matches avec le club de Hollande-Septentrionale, il est revenu à Anderlecht, où il n’avait pas d’avenir.

Le Sparta n’est certainement pas un terrain inconnu pour Hatenboer, qui y a passé trois ans et demi au centre de formation, répartis sur deux périodes. Après des passages à Alphense Boys et à Feyenoord, il a rejoint l’Excelsior en 2022.

Hatenboer a déjà passé sa visite médicale et signera prochainement un contrat jusqu’à la mi-2030.