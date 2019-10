Ceballos espère toujours retourner au Real Madrid pour y triompher

Dani Ceballos n'a pas abandonné l'idée de revenir s'imposer un jour au Real Madrid.

Dani Ceballos insiste sur le fait qu'il n'a pas abandonné son "rêve" de réussir au , bien qu'il ait été prêté à cette saison.

José Mourinho contacté par Aulas !

L'international espagnol a rejoint Madrid en 2017 après être devenu l'un des talents les plus prometteurs de la au Betis, mais il a eu du mal à s'assurer un de temps de jeu régulier avec Zinedine Zidane.

Après le départ de Zidane, Ceballos a commencé à jouer plus régulièrement pour Julen Lopetegui et Santiago Solari, mais cela n’a pas continué au retour du Français en mars. Il a été autorisé à partir pour Arsenal en prêt et a montré des éclairs de son talent à Londres.

L'article continue ci-dessous

"Quand je ne joue pas, je ne m'amuse pas", a-t-il déclaré à Radio Marca. "Ces deux années [au Real Madrid], j'ai beaucoup appris du club, mais maintenant j'apprécie le football."

"Je savais que c'était une année importante, l'entraîneur a des doutes et celui qui ne joue pas ne va pas [à l' ], alors c'était le bon moment pour partir en prêt. Avec la confiance de [l'entraîneur d'Arsenal, Unai] Emery, il se peut que j'aie beaucoup de chances de faire partie de l'équipe nationale à l'Euro."

"Mon objectif est de réussir au Real Madrid. Je vais me battre pour réaliser mon rêve."