« Ce titre est pour toute ma famille et pour le Cap-Vert » : Vozinha célèbre son premier trophée avec Colo-Colo aux côtés d’Arturo Vidal après une victoire 2-1 contre Nublense

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Le gardien cap-verdien Vozinha a dédié son premier trophée avec Colo-Colo à son pays natal et à ses proches après avoir aidé le géant chilien à remporter le championnat national dimanche. Titulaire aux côtés du milieu de terrain expérimenté Arturo Vidal lors d’une victoire à l’extérieur riche en rebondissements face à Nublense (2-1), le portier de 40 ans a décroché le 35e titre de champion de première division du club.

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Un dénouement dans le temps additionnel offre le titre chilien

Vozinha a réalisé un arrêt décisif à la 97e minute pour préserver les trois points lors de la 27e journée, après que Marcos Bolados a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel en reprenant un ballon en retrait de Javier Correa devant le but. Plus tôt, Vidal, ancien milieu du Bayern Munich, de Barcelone et de Flamengo, avait ouvert le score à la 14e minute d’une reprise de volée sans contrôle sur un corner de Victor Mendez, trompant le gardien Nicola Perez. Lucas Molina avait toutefois égalisé à la 29e minute.

Avec 61 points à trois matches de la fin, le champion possède une avance définitive de 10 points sur Universidad de Chile, deuxième avec 51 points.

Le gardien vétéran savoure un triomphe historique

Pour sa troisième titularisation consécutive et sa sixième apparition au total avec le club, le joueur de 40 ans a couronné une année civile remarquable après avoir attiré l’attention du monde entier grâce à ses performances marquantes lors de la Coupe du monde 2026. Revenant sur le moment où il a soulevé le trophée après le coup de sifflet final, Vozinha a déclaré : « C’est l’aboutissement de tout ce que j’ai vécu au cours de ma vie, tout au long de ma carrière. »

Interrogé sur la possibilité de rester au club pour disputer la prochaine Copa Libertadores, l’international cap-verdien a ajouté : « Aujourd’hui, c’est un jour de fête ; nous parlerons de l’avenir plus tard. Ce titre est pour toute ma famille et pour le Cap-Vert. »

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Un contrat de courte durée avec une option de prolongation

Présenté par le club chilien entre fin juillet et début août après ses exploits avec sa sélection lors du tournoi estival, le gardien expérimenté avait initialement signé un contrat de six mois courant jusqu’à fin décembre 2026. Cet accord comprend toutefois une clause de prolongation automatique d’un an qui pourrait le garder à Santiago jusqu’à fin 2027.

Devenu titulaire pour la dernière ligne droite décisive du championnat, le gardien vétéran a renforcé ses chances de rester au club alors que celui-ci se prépare à disputer une compétition continentale l’an prochain.

Trois matches restent à disputer pour le champion

Assuré du titre à trois journées de la fin, Colo-Colo peut aborder sereinement les dernières semaines de son championnat. Vozinha et ses coéquipiers recevront d’abord Universidad Catolica et La Serena, avant de conclure leur saison de championnat sur le terrain de Cobresal. Une fois ces trois dernières rencontres disputées, les dirigeants du club et le gardien se réuniront pour régler la question de son avenir avant la saison 2027.