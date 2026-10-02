C’est ce qu’a déclaré le joueur de 76 ans au journal Bild. À l’origine de ces propos, les deux prestations du milieu de terrain lors des duels de Ligue des nations contre les Pays-Bas et la Grèce, ainsi que le succès 2-0 de l’équipe d’Allemagne contre la Serbie jeudi, un match auquel Kimmich n’a pas participé.

« C’est quelqu’un qui a ce syndrome de l’assistant. Sur le terrain comme en dehors », a déclaré Reif au sujet de Kimmich. « Il fut un temps où il courait partout comme une toupie, partout, parce qu’il voulait tout régler, ce qui n’était vraiment utile ni au Bayern ni en équipe nationale », a-t-il ajouté, précisant qu’il fallait y voir une critique.

Après le nul 1-1 contre les Pays-Bas et la défaite 1-0 contre la Grèce, le nouveau sélectionneur Jürgen Klopp s’est passé de Kimmich, qui, contre la Serbie, au poste de numéro 6, a été remplacé par Aleksandar Pavlovic et Tom Bischof. Kimmich lui-même avait demandé à Klopp « une, deux, trois, cinq, dix fois » de pouvoir jouer, comme l’entraîneur l’a confirmé avant le duel de Ligue des nations, mais Klopp est resté sur sa décision.

Pourquoi Jürgen Klopp n’a-t-il pas fait jouer Kimmich ?

L’entraîneur voulait tester la manière dont l’équipe se comporterait si un joueur important comme Kimmich venait à manquer. « Le football doit rester constant. La composition ne le peut pas, principalement parce que des joueurs se blessent », a-t-il expliqué après le match contre la Serbie.

Kimmich, 31 ans, avait récupéré le brassard de capitaine en 2024 au sein de l’équipe d’Allemagne, des mains d’Ilkay Gündogan. Le milieu de terrain a fait ses débuts avec l’équipe A de l’Allemagne en mai 2016 et totalise depuis 116 sélections (10 buts).