Ce supporter d’Arsenal a préféré Declan Rice à toutes les légendes du club

Dans le grand théâtre du football, où les opinions circulent aussi librement que les passes sur le terrain, peu de gestes incarnent mieux l’essence d’un dévouement sans faille à son club qu’une défense inébranlable. Declan Rice, le pilier imperturbable du milieu d’Arsenal, a justement suscité un tel moment de loyauté inconditionnelle.

Face à une série d’échanges hypothétiques de plus en plus alléchants, la réponse d’un supporter a résonné avec une cohérence remarquable : non. Pas pour Bruno Fernandes, le créateur dynamique dont la vision a illuminé bien des attaques de Manchester United. Pas pour Pedri, le jeune talent étincelant que beaucoup considèrent comme le prochain grand meneur de jeu du football. Et, chose remarquable, pas même lorsque les offres ont atteint des sommets légendaires.

« Échangeriez-vous Declan Rice contre Bruno Fernandes ? Non », tranche le supporter.

« Contre Pedri ? Non. Contre Lampard au sommet de son art ? Non. Contre Gerrard à son apogée ? Impossible », poursuit le fan.

Et lorsque l’on évoque les légendaires capitaines de Chelsea et de Liverpool, ou même le trio emblématique de Barcelone, sa réponse demeure inébranlable : « Lampard et Gerrard à leur apogée ? Non. Les trois, Xavi, Iniesta et Busquets ? Non. »

Cette position intransigeante illustre le statut de héros culte que Declan Rice s’est rapidement forgé auprès des supporters d’Arsenal, et ce, malgré les palmarès de ses rivaux hypothétiques.

Nombreux sont les autres supporters qui partageraient cet avis, tant le milieu de terrain a contribué à la conquête du titre de Premier League 2025/26 par les Gunners.