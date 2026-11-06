« Ce sujet est clos ! » : Jorge Jesus coupe court à la polémique autour de Ronaldo alors que le Portugal entre dans une nouvelle ère

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Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, s’est exprimé sur la décision de Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite internationale, révélant qu’il n’avait pas été informé de l’annonce à l’avance. Interrogé sur les spéculations dans les médias, Jesus a démenti toute tension avec la légende de 41 ans et appelé le pays à se tourner vers l’avenir.

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Jesus pris de court par une annonce de retraite historique

Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, s’est exprimé devant les médias après la décision de Cristiano Ronaldo de mettre fin à ses 23 années de carrière internationale. Avec à son actif les records du monde de 234 sélections et 146 buts, le départ de l’attaquant de 41 ans marque un tournant majeur pour le Portugal avant ses rencontres de Ligue des nations contre le Danemark et le pays de Galles.

Jesus a reconnu qu’il n’avait pas été informé de cette décision au préalable et qu’il avait appris la nouvelle en même temps que le grand public.

Malgré la soudaineté de l’annonce, le sélectionneur a souligné qu’il respectait le choix de Ronaldo de mettre un terme à son parcours en sélection.

Une annonce découverte sur les réseaux sociaux, sans rancœur

« J’ai appris la décision en même temps que vous tous, en découvrant la vidéo et la déclaration de Cristiano Ronaldo », a confié Jesus lorsqu’il a été interrogé sur le moment de l’annonce.

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« Jusqu’à cet instant, je ne savais pas qu’il avait l’intention de quitter l’équipe nationale. Je jouais, je marquais des buts, et il faisait partie des joueurs que j’envisageais. Je n’ai pas essayé de parler à Cris. Mon passage resterait toujours associé, dans l’histoire, au départ de Cris de l’équipe nationale, pendant les quatre années de mon contrat avec la Fédération portugaise de football. »

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« Si je viens de dire que je pensais le convoquer, c’est parce que je croyais que Cristiano Ronaldo poursuivrait ce projet en Ligue des nations. Il n’y a aucune rancœur. Pourquoi ? Parce que j’ai pris toutes mes décisions dans l’intérêt de l’équipe. En tant qu’entraîneur, j’ai toujours essayé de défendre ce que je considérais comme le mieux pour le groupe. Je suis parfaitement serein », a ajouté Jesus.

Tourner la page de l’ère Ronaldo

Tout en reconnaissant que Ronaldo demeure une référence incontournable du football portugais, Jesus a demandé avec fermeté aux médias de cesser de se concentrer sur le capitaine désormais retraité et de s’intéresser à l’effectif actuel.

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« Ce sujet a déjà été abordé et je ne vais pas en reparler. Si vous voulez évoquer l’absence de Cristiano Ronaldo dans le groupe, très bien. Mais ce sujet est clos », a déclaré Jesus sans détour.

« Il est temps de commencer à parler du groupe et des nouveaux joueurs. Je considère aussi que c’est important. Ce qui s’est passé auparavant ne m’intéresse pas pour le moment. Bien sûr, je pensais que Cristiano Ronaldo pourrait revenir et j’ai envisagé de le convoquer, de lui parler. Mais je dois respecter sa décision. Il a compris que le moment était venu de quitter l’équipe nationale. »

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Respecter son héritage tout en renouvelant l’effectif

Jesus a conclu en soulignant que le renouvellement de l’effectif devait s’accompagner d’une immense reconnaissance pour ce que Ronaldo a accompli sur la scène internationale.

« Je dois respecter cette décision, sans jamais oublier ce que Cristiano Ronaldo a représenté et continue de représenter pour le Portugal », a expliqué Jesus.

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« Il est un symbole et une référence pour les jeunes joueurs qui commencent aujourd’hui leur carrière. Toutefois, ce sont deux questions complètement différentes, qu’il faut analyser séparément. »