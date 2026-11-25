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Luciano Spalletti a repoussé l’idée qu’il lancerait un « appel désespéré » pour obtenir un nouvel attaquant avant le mercato de janvier. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de la Juventus a précisé sa position sur les options offensives de son effectif et confirmé qu’un jeune espoir du club aurait sa chance. La Juventus recevra Omonoia jeudi soir à l’Allianz Stadium pour son cinquième match de Ligue Europa de la saison.

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Spalletti réagit aux rumeurs de transfert

L’atmosphère s’est tendue mercredi à l’Allianz Stadium lorsque Spalletti a été interrogé sur ses récents propos concernant l’attaque de la Juventus. Ces questions faisaient suite à son analyse des options offensives disponibles après la victoire 4-0 contre Venezia en Serie A le week-end dernier . Il avait alors souligné que ni Randal Kolo Muani ni Nick Woltemade n’avaient le profil d’un avant-centre classique, tandis que les blessures avaient empêché Jeff Ekhator de s’imposer depuis son arrivée au club.

« Parler d’un “appel désespéré”, ce sont vos mots, pas les miens », a répliqué Spalletti lorsqu’il a été relancé sur le sujet. « Combien de fois m’avez-vous interrogé sur Vlahovic ? Même après son départ. J’ai parlé du besoin de certaines caractéristiques, pas d’un joueur en particulier. Je veux essayer Kolo à un autre poste. Woltemade a été très bon depuis son arrivée, mais il ne peut pas jouer tout le temps. Je pensais replacer Kolo Muani à ce poste [avant-centre] contre Venezia. Ce n’était pas un appel désespéré. Je n’ai jamais dit que je n’aimais pas Woltemade. Nous avons aussi Ekhator maintenant et nous devons voir où il en est. C’est un jeune joueur prometteur, nous allons le faire jouer quelques fois pour voir si nous avons déjà ces qualités dans l’effectif. Quand Nico reviendra, il aura lui aussi les qualités d’un numéro 9. »

Une chance pour Ekhator en Ligue Europa

Évoquant ensuite le match de Ligue Europa de jeudi contre Omonoia, Spalletti a confirmé que l’adolescent Ekhator serait titulaire. Arrivé du Genoa, le jeune attaquant a vu ses débuts à Turin perturbés par des problèmes physiques. Il n’a disputé que deux rencontres cette saison, une en Serie A et une en Ligue Europa, pour un total de 24 minutes, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive.

« Je pense que c’est un attaquant puissant, qui attaque bien les espaces. Il sait exploiter des ballons difficiles. [Silvio] Baldini en dit beaucoup de bien et Baldini est l’un de mes amis proches dans le football. J’apprends à mieux connaître Ekhator et je suis d’accord avec Baldini. J’attends de lui qu’il reste calme, mais c’est un joueur qui a de belles perspectives, et tous les grands joueurs ont commencé comme des talents prometteurs avant d’atteindre ce niveau. Nous ferons jouer Ekhator demain parce que nous voulons une solution supplémentaire pour la suite. Nous effectuerons des rotations en nous appuyant sur des joueurs en qui nous avons confiance. Nous savons ce qui est en jeu », a ajouté Spalletti.

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Le rétablissement de Yildiz, une excellente nouvelle

Alors que l’attention se porte sur les joueurs disponibles face à Omonoia, Spalletti a commencé sa conférence de presse par un point sur les blessures. Il a confirmé que la Juventus serait privée de Kenan Yildiz, Khephren Thuram et Manuel Locatelli, tous absents de longue durée. Nico Gonzalez et Pierre Kalulu manqueront également la rencontre de jeudi. Yildiz n’a plus joué depuis la première journée de Serie A .

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« Il va très bien. Ce matin, il a commencé un entraînement spécifique et j’ai hâte de le retrouver en match. Nous devons attendre le bon moment. L’absence d’un joueur de son niveau crée un vide qu’il nous faut combler d’une manière ou d’une autre. C’est une bonne chose de pouvoir le remplacer par Alajbegovic, Boga ou Kolo, mais Yildiz est un champion qu’on ne peut pas simplement remplacer », a expliqué l’entraîneur.

Spalletti se méfie d’Omonoia

La Juventus occupe actuellement la cinquième place du classement de Ligue Europa, avec trois victoires et un nul lors de ses quatre premiers matches. Omonoia est de son côté 18e avec six points, après deux victoires et deux défaites, mais Spalletti ne tient rien pour acquis face à l’équipe chypriote.

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« Omonoia est une équipe qui a pris six points et battu le Celta Vigo. Elle est troisième de son championnat et dispose d’un entraîneur norvégien qui connaît très bien le football moderne. Elle joue en 4-2-3-1, mais ses joueurs sont prêts à faire des sacrifices et à passer à une défense à cinq lorsqu’ils défendent. Elle a connu des difficultés dans certains matches, mais elle pose toujours des problèmes à ses adversaires. Nous devrons livrer un match très sérieux pour gagner. Nous avons beaucoup de joueurs de grande qualité et ils sont tous bons. Nous devons aussi faire progresser certains jeunes joueurs », a conclu Spalletti.