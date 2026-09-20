Giuliano Simeone, le joueur de l'Atlético Madrid, a affirmé que la victoire face au Real Madrid dans le derby de la capitale représentait une impulsion importante pour l'équipe, tout en insistant sur le fait que sa concentration était tournée vers l'amélioration de son niveau et l'aide apportée à ses coéquipiers, loin de la polémique qui agite l'extérieur du terrain.

Simeone a déclaré à l'issue du match : « Je me concentre toujours sur moi-même et je donne le meilleur de moi-même pour l'Atlético. Je consacre 24 heures par jour à être dans ma meilleure condition physique afin d'aider l'équipe, et je cherche toujours à progresser, que ce soit sur le plan technique ou sur les aspects que j'ai besoin d'améliorer. »

Le joueur a évoqué son attachement à l'Atlético depuis son plus jeune âge, déclarant : « Depuis que je suis petit, je regardais l'Atlético disputer de nombreux matchs, en particulier les derbies. Ces matchs font partie de mon mode de vie, et j'essaie toujours de donner toute mon énergie face à n'importe quel adversaire. »

Au sujet des déclarations de José Mourinho concernant l'arbitrage, Giuliano a refusé d'entrer dans une polémique avec l'entraîneur du Real Madrid, déclarant : « Je respecte beaucoup les arbitres, ce sont des êtres humains, et parfois ils ont raison, parfois ils se trompent. S'ils ont pris cette décision, c'est parce qu'ils ont vu l'action de cette manière. »

Il a insisté sur le fait que l'Atlético devait continuer à travailler malgré la victoire, précisant : « L'entraîneur se concentre toujours sur chaque match séparément. Ce sont 3 points importants, mais nous devons nous améliorer en tant que groupe. Nous sommes heureux de cette victoire, mais nous devons continuer à progresser. »

Interrogé sur le fait d'être le fils de Diego Simeone, Giuliano a expliqué qu'il considérait les critiques comme une occasion de progresser, ajoutant : « Je me mets aussi à la place des autres, tant que la critique est constructive. Je sais que j'ai beaucoup à améliorer sur le plan technique, dans mes déplacements, sur mon pied gauche et mes frappes en dehors de la surface de réparation, afin de pouvoir aider l'équipe lorsqu'elle a besoin de moi et de donner 110 % de mon énergie. »

Il a conclu ses propos en affirmant que les joueurs de l'Atlético ne voulaient pas se préoccuper de l'arbitrage ni de quoi que ce soit d'extérieur au terrain, déclarant : « Nous nous concentrons toujours sur nous-mêmes, et nous ne gaspillons pas notre énergie sur quoi que ce soit venant de l'extérieur. Ce sont vos affaires à vous, et nous, nous travaillons à nous améliorer en tant que groupe. »