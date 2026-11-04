« Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie » : le gardien du FC Andorra Jesus Owono sort du silence après un incident tragique

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Le gardien du FC Andorra, Jesus Owono, a publié un communiqué très émouvant après la mort tragique de l’attaquant de Tenerife, Jesus de Miguel. L’international équato-guinéen a reconnu avoir du mal à assimiler les événements de ces derniers jours après une collision mortelle sur le terrain.

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Owono s’exprime sur son expérience traumatisante

Owono est officiellement sorti du silence après le drame survenu lors du récent match de son équipe contre Tenerife. La rencontre a été marquée par une collision tragique entre Owono et l’attaquant de Tenerife De Miguel, qui a finalement coûté la vie à ce dernier. Dans un communiqué poignant diffusé mercredi par le club, le gardien a décrit les lourdes conséquences de cet événement sur son état psychologique.

Le gardien de 25 ans a exprimé sa profonde tristesse et présenté ses plus sincères condoléances à la famille de l’attaquant décédé. Resté à l’écart de la scène publique depuis l’incident survenu au stade Heliodoro Rodriguez Lopez, Owono a utilisé les canaux officiels du club pour faire part de son état d’esprit. « Je traverse les jours les plus difficiles de ma vie », a-t-il confié, témoignant du poids de cette tragédie qui a bouleversé le football espagnol ces derniers jours.

Faire face au deuil et se reconstruire

« J’ai du mal à trouver les mots et il m’est très difficile d’assimiler ce qui s’est passé. La perte de Jesus me cause une immense douleur. Je pense à lui, à sa famille et à toutes les personnes qui l’aimaient », a déclaré Owono dans son message.

Si des questions se posent inévitablement sur les aspects techniques de l’incident et ses éventuelles suites administratives, Owono a clairement indiqué que toute son attention restait tournée vers la dimension humaine de la tragédie.

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« Je sais qu’il y aura beaucoup de questions à aborder et je ferai face à tout ce qui viendra avec le plus grand respect. Mais pour l’instant, honnêtement, je ne peux penser à rien d’autre qu’à Jesus et à la douleur que nous ressentons », a poursuivi le gardien dans son communiqué. Il a conclu son message émouvant par un hommage simple mais poignant à son confrère : « Repose en paix, Jesus. »

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Un soutien psychologique pour le gardien

La tragédie a touché l’ensemble de l’effectif du FC Andorra, et le club a immédiatement pris des mesures pour protéger la santé mentale de ses joueurs. Il a confirmé qu’Owono bénéficiait actuellement d’un accompagnement psychologique professionnel pour l’aider à surmonter le traumatisme de ces derniers jours.

Owono était absent de la séance d’entraînement facultative d’Andorra, mercredi matin, au stade Comunal Joan Samarra, à laquelle la majorité de ses coéquipiers ont participé.

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Le match reporté, le club se mobilise autour d’Owono

L’ensemble du vestiaire et les dirigeants du club se sont mobilisés autour d’Owono pour lui apporter un soutien solide alors qu’il tente de surmonter ce qui s’est passé.

Le FC Andorra a accompagné le communiqué du joueur d’une demande explicite de « la plus grande sensibilité et du plus grand respect » pendant cette période délicate. La demande du club de reporter le match de dimanche contre Mallorca a également été acceptée, accordant à l’effectif, profondément touché, un temps de deuil indispensable avant de reprendre la compétition.