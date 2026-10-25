« Ce sont des hommes, pas des garçons ! » : Ruben Amorim révèle avoir discuté avec Mike Maignan après un carton rouge lourd de conséquences en Ligue Europa

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L’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, s’est confié sur ses échanges en privé avec Mike Maignan après l’expulsion du gardien lors d’une soirée européenne décevante. Il traverse une période difficile à San Siro, entre une liste de blessés qui s’allonge et la nécessité de préserver l’invincibilité du club sur la scène nationale.

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Amorim revient sur le coup de sang de Maignan

Amorim a adopté une position ferme, mais juste, concernant le récent écart de conduite de Maignan. Le gardien français a été expulsé lors de la défaite 3-0 de Milan contre Bournemouth en Ligue Europa après avoir poussé Tyler Adams, un geste inhabituel de sa part. L’incident s’est produit au moment où un corner était tiré, compliquant considérablement la tâche de l’équipe italienne en Angleterre.

« Les joueurs ne sont pas des enfants, ce sont des hommes. Maignan a tout de suite compris qu’il ne pouvait pas faire ça, nous ne pouvons pas nous mettre dans une telle situation », a expliqué Amorim dans un entretien accordé à DAZN Italia. L’entraîneur portugais a tenu à souligner que la défaite à Bournemouth n’était pas due à un manque de qualités techniques, mais plutôt à un déficit de combativité. Il a ajouté : « J’ai discuté avec lui, mais j’ai discuté avec tout le monde. J’ai eu le sentiment que ce qui s’est passé au début contre Bournemouth n’avait rien à voir avec la tactique ou les qualités techniques, car ils n’étaient pas meilleurs que nous sur le plan technique, ils étaient plus combatifs. »

L’entraîneur reste déterminé à accroître l’intensité de son équipe. Il a relevé que la combativité des adversaires était un thème récurrent, même lors des matches où Milan est resté invaincu. « C’est quelque chose que nous voyons aussi en première période en championnat, c’est une question de combativité. Parfois, nous devons oublier l’idée de très bien jouer, nous devons aborder le match autrement », a fait remarquer Amorim, soulignant sa volonté d’adopter une approche plus pragmatique et agressive lorsque la situation l’exige.

Gérer une crise des blessures qui s’aggrave

Au-delà des questions disciplinaires, Amorim fait face à une grave crise d’effectif en raison d’une liste de blessés qui s’allonge. Le déplacement à Bournemouth s’est révélé particulièrement coûteux : Adrien Rabiot, Mario Gila et Diego Moreira y ont tous connu des problèmes physiques qui les privent du match d’aujourd’hui contre l’Udinese. Leurs absences compliquent encore les choix de Milan, puisque Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers et Pietro Terracciano étaient déjà sur la touche en raison de blessures.

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Interrogé sur la nécessité de faire tourner son effectif, Amorim s’est montré catégorique quant à l’état physique de ses joueurs. « Ils ne peuvent pas jouer, ce n’est tout simplement pas possible. Nous devons gérer les joueurs, et il y en a aussi parmi ceux qui sont ici aujourd’hui dont nous devons gérer le temps de jeu », a-t-il indiqué. L’enchaînement des matches ne lui laisse guère le choix, comme il l’a expliqué : « Avec ce calendrier, il est impossible d’utiliser tout le monde en même temps. Parce que nous devons essayer de gagner chaque match, nous devons trouver un équilibre, et ils ne sont pas disponibles aujourd’hui. »

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Ajustements tactiques et rotation en défense

Ces absences ont contraint Amorim à se tourner vers des joueurs moins utilisés de son effectif, offrant à Fikayo Tomori et Sankhoun Diawara leur première titularisation de la saison en Serie A.

« Nous savons que l’Udinese joue avec cinq joueurs derrière, alors nous essayons de jouer différemment », a commenté Amorim au sujet du dispositif tactique. Il a détaillé ses choix durant cette période marquée par les blessures : « Ce qui compte, c’est la rotation. J’essaie de choisir les joueurs qui sont physiquement disponibles, puis de tenir compte de leurs caractéristiques. Si j’avais tous les joueurs, je jouerais peut-être autrement, mais aujourd’hui, j’ai le sentiment que c’est le meilleur onze de départ pour ce match. Ce ne sera pas l’équipe qui terminera la rencontre, mais c’est la meilleure pour la commencer. »

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Des rendez-vous cruciaux à l’horizon

Milan se trouve actuellement dans une situation paradoxale : toujours invaincu en Serie A, le club peine pourtant à enchaîner les performances régulières. Des matches nuls riches en buts contre la Juventus et la Lazio, ainsi qu’une victoire 3-2 arrachée dans la nervosité face à l’Atalanta, au cours de laquelle Milan a failli laisser échapper une avance de trois buts, ont donné aux supporters envie de voir davantage de stabilité. Le retour de Goncalo Ramos constitue un renfort bienvenu en attaque alors que le calendrier s’intensifie, avec plusieurs rencontres à fort enjeu.

« Goncalo Ramos est prêt à jouer, sinon il ne serait pas ici. Il a eu un problème en milieu de semaine, il s’est rétabli. Tous ceux qui sont ici, y compris sur le banc, sont prêts à jouer », a conclu Amorim. Milan s’apprête à vivre une semaine décisive, avec un match contre Bologne en milieu de semaine avant le très attendu Derby della Madonnina face à son grand rival, l’Inter.