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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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« Ce sont des émotions intenses »… Scaloni s'exprime pour la première fois après la victoire spectaculaire contre l'Angleterre

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L. Scaloni
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É.-U.
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L'Argentine affrontera l'Espagne en finale.

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a réagi pour la première fois après la victoire spectaculaire (2-1) contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Bien que l’Angleterre ait ouvert le score, les champions du monde en titre ont renversé la vapeur dans les dernières minutes pour s’imposer 2-1 et défendre ainsi leur couronne jusqu’au bout.

 Les « Albicelestes » défieront l’Espagne en finale dimanche prochain, une issue qui comble évidemment Lionel Scaloni.

«Je ne trouve pas les mots, ce sont des émotions très fortes», a déclaré Scaloni en conférence de presse d’après-match. «C’est une joie immense pour le peuple, pour le pays et pour ce groupe.»

Il a ajouté : « Nous ferons tout notre possible pour gagner, mais ce sera extrêmement difficile. Nous sommes très unis, sans aucune arrogance. C’est un sentiment qui vient du cœur. Nous devons simplement remercier ces joueurs. »

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Et il a conclu : « Ce maillot le mérite, comme vous le savez. Il faut tout donner jusqu’au bout. Il faut ressentir cette joie, et je suis extrêmement satisfait. »

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