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Palmeiras-Estudiantes est la finale de la Copa Libertadores. Le coup d'envoi sera donné à 21 h, heure italienne, aujourd'hui, samedi 28 novembre 2026, avec une diffusion en direct sur Como Tv. À l'Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, le Vénézuélien Valenzuela arbitrera la rencontre : le titre de champion d'Amérique du Sud est en jeu.

À cela s'ajoute une qualification pour la Coupe intercontinentale FIFA, prévue du 9 au 16 décembre au Qatar, avec d'abord un match contre les Mexicains du Deportivo Toluca, puis, éventuellement, une demi-finale contre les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns (qui ont éliminé les Saoudiens d'Al-Ahli, lesquels avaient auparavant sorti les Néo-Zélandais d'Auckland FC) et, en cas de victoire, une finale contre les champions d'Europe français du Paris Saint-Germain.

Depuis le SuperClasico remporté par River Plate face à Boca Juniors en 2018, des équipes brésiliennes ont toujours triomphé au cours des sept dernières années : trois fois Flamengo, deux fois Palmeiras, une fois chacun Fluminense et Botafogo.

Il flotte un parfum de derby entre le défenseur paraguayen de Palmeiras, Gustavo Gomez (ancien de l'AC Milan), et les deux Argentins passés par l'Inter : le défenseur Tomas Palacios et l'attaquant Joaquin Correa, qui évoluent à l'Estudiantes, présidé par Juan Sebastian Veron.

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Après avoir assisté, d'abord depuis le banc puis depuis les tribunes, aux finales de Ligue des champions perdues par l'Inter respectivement contre Manchester City à Istanbul en 2023 et le PSG à Munich en 2025, El Tucu cherche à prendre sa revanche personnelle.

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Prochains matchs SEP Copa Libertadores 15:00 EST

Il espère convaincre de le faire jouer l'entraîneur uruguayen Alexander Medina, privé des milieux de terrain Baltasar Rodriguez (suspendu) et Gabriel Neves (blessé). Dans les buts, on retrouvera Fernando Muslera, 40 ans (ancien de la Lazio), tandis que Joaquin Correa et Tomas Palacios devraient tous deux débuter sur le banc.

De l'autre côté, l'entraîneur portugais Abel Ferreira doit se passer du défenseur Jefte, suspendu, et de l'attaquant Paulinho, blessé. Vitor Roque (ancien du FC Barcelone) sera présent en attaque.

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LES COMPOSITIONS PROBABLES

PALMEIRAS (3-4-3) : Carlos Miguel ; Murilo Cerqueira, Gustavo Gomez, Alexander Barboza ; Agustin Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquin Piquerez ; José Lopez, Vitor Roque, Jhon Arias. Entraîneur : Abel Ferreira.

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ESTUDIANTES (3-5-2) : Fernando Muslera ; Santiago Nunez, Marcos Rojo, Leandro Gonzalez Pirez ; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos, Gaston Benedetti ; Guido Carrillo, Tiago Palacios. Entraîneur : Alexander Medina.