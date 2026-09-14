« Ce serait une injustice plus grande qu'en 2010 » : le Barça sonne la mobilisation générale pour le Ballon d'Or

Dans des déclarations qui ont enflammé prématurément la course au Ballon d'Or 2026, la jeune star espagnole Lamine Yamal s'est placée au cœur de la compétition, estimant que ce qu'il a réalisé cette saison fait de lui le plus légitime pour être sacré du trophée le plus prestigieux du monde du football, devançant même son concurrent direct Kylian Mbappé.

Les propos de Yamal sont intervenus lors d'un entretien exclusif avec la légende Jorge Valdano dans l'émission « Universo Valdano », où il a évoqué avec une assurance frappante sa légitimité à remporter le trophée, déclarant : « À qui vais-je le donner ? Au meilleur joueur du monde. Je pense qu'il y a peut-être deux d'entre nous qui sommes les meilleurs du monde, et cette année je le mérite au vu de ce que j'ai accompli. Pour moi, Mbappé et moi sommes les meilleurs du monde, et c'est tout à fait clair, tous ceux qui regardent les matchs le savent. »

L'obsession du Ballon d'Or et un consensus au sein du Barça

Le célèbre journaliste espagnol Antón Meana estime que Lamine Yamal traite ce trophée comme un objectif personnel affiché, contrairement aux légendes qui l'ont précédé au club catalan.

Meana a déclaré, dans la célèbre émission « Carrusel Deportivo » sur la radio Cadena SER : « Lamine Yamal joue pour le Ballon d'Or ; il y a encore quelques jours, le club n'avait pas adopté de position officielle concernant sa candidature, et désormais c'est devenu un consensus : l'entraîneur, le président, le directeur sportif. »

Il a poursuivi : « Tout le monde dit que Lamine Yamal le mérite, et Lamine lui-même le proclame ouvertement ; il le fait en conférence de presse avant le match de Ligue des champions et dans l'émission de Valdano parce qu'il veut jouer ce jeu-là. »

Il a ajouté : « Messi ne jouait pas pour remporter des Ballons d'Or ; il jouait pour remporter des titres, mais Lamine pense au Ballon d'Or en permanence, c'est presque une obsession chez lui, il veut le gagner, il est jeune, mais il veut le gagner maintenant, et si possible cette saison. »

« Une injustice plus grande que celle de l'Afrique du Sud 2010 »

Meana a appuyé son argument tranchant sur une comparaison historique saisissante, rappelant ce qui s'était passé lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud, où l'Argentine emmenée par Messi avait été éliminée par un net 4-0 face à l'Allemagne en quart de finale, tandis que la sélection espagnole était sacrée grâce à un but historique d'Andrés Iniesta en finale ; et malgré cela, le Ballon d'Or était alors revenu à Messi, Iniesta et Xavi se classant aux deuxième et troisième rangs.

Dans ce contexte, Meana a déclaré : « Je suis conscient que ce n'était pas Lamine Yamal qui allait disputer l'Euro 2024, mais je pense que perdre le Ballon d'Or cette année serait une injustice bien plus grande que de l'avoir perdu en Afrique du Sud en 2010. »

Il a mis en avant la supériorité directe de Yamal sur Mbappé cette saison, non seulement au niveau des clubs avec son sacre en Liga, championnat dans lequel évolue Mbappé, mais aussi au niveau international, après avoir conduit l'Espagne à remporter la Coupe du monde à la suite de l'élimination de la France emmenée par Mbappé en demi-finale.

Les titres trancheront le duel entre Lamal et Mbappé

L'analyste Luis Flaquer a abondé dans son sens, affirmant que le critère des titres collectifs départagera le duel, déclarant : « Si la compétition se limite à Lamine et Mbappé, je pense que l'affaire est entendue, car ce sont les titres des équipes qui font la différence, et c'est l'une des conditions pour remporter le Ballon d'Or. »

Il a poursuivi : « En termes de talent, il peut y avoir une différence, car comme le dit Lamine, tous deux sont les meilleurs joueurs du monde. Mais en termes de titres d'équipe, Lamine a surpassé Mbappé en championnat et aussi en Coupe du monde, où Lamine a dominé Mbappé et remporté le tournoi. »

La stratégie du Barça en coulisses

De son côté, le journaliste Jordi Martí a révélé l'existence d'une stratégie complète au sein du FC Barcelone pour soutenir la candidature de sa pépite, précisant que la question dépasse la performance sur le terrain.

Martí a déclaré : « Je pense qu'il est bon que le Barça soutienne un joueur, et que la présence d'un aussi grand nombre de champions du monde contribuera à unifier les voix. Je crois en l'importance de la performance sur le terrain, mais nous savons aussi que la politique et les tractations menées en coulisses lors des dix jours qui précèdent la cérémonie de remise du Ballon d'Or jouent un rôle capital. Le club doit agir comme une seule entité. »

Il a ajouté : « Il y a beaucoup en jeu ici ; nous devons apprécier le mérite de Lamine, ses performances, ses succès et sa progression, car Lamine n'est pas qu'un talent, il possède la maturité, l'intelligence, l'équilibre, le sens des responsabilités et l'engagement, ainsi que d'autres qualités qui s'ajoutent à son talent. Et il est logique, pour l'image de marque de Lamine comme pour celle du Barça, qu'une éventuelle victoire au Ballon d'Or constitue une stratégie fondamentale pour le club. »