Palhinha ne figurait pas dans le groupe contre Leipzig, car un transfert se profile. « Il y a des négociations. Et il y a des négociations dans lesquelles un transfert pourrait se faire. C’est pourquoi nous ne voulions prendre aucun risque aujourd’hui », a ensuite déclaré Eberl, avant d’ajouter avec un sourire : « C’est un processus long, sans que je puisse annoncer quoi que ce soit. »

Après qu’Eberl a déclaré dès vendredi que les négociations avec Aston Villa avaient échoué, il s’agirait désormais vraisemblablement d’un transfert à Newcastle United. Jusqu’à présent, il avait toujours été dit que, pour le FC Bayern, seul un transfert définitif entrerait en ligne de compte. Samedi, Eberl n’a toutefois pas exclu un prêt : « Il existe aujourd’hui tellement de possibilités différentes pour sécuriser certaines choses. Si vous avez un prêt où quelqu’un dit qu’il est prêt à payer une indemnité de prêt élevée, alors il faudrait aussi l’accepter. »

Palhinha a rejoint Munich en 2024 en provenance du FC Fulham pour 50 millions d’euros, sans répondre aux attentes placées en lui. Lors de la saison passée, le milieu défensif de 31 ans a joué à Tottenham Hotspur sous forme de prêt, mais un transfert définitif ne s’est pas concrétisé. Pour un tel transfert, les Munichois réclament environ 25 millions d’euros, mais cela pourrait désormais déboucher sur un nouveau prêt. Newcastle cherche un successeur à Bruno Guimaraes, et Felix Nmecha, du Borussia Dortmund, est également évoqué.

Sacha Boey est entré en jeu contre Leipzig

Dans le même temps, Eberl a salué le comportement de Palhinha à l’entraînement, le qualifiant de « 100 % professionnel ». Il en va de même pour Sacha Boey, qui est lui aussi censé partir. Pour l’arrière droit de 25 ans, aucun transfert ne se profile toutefois encore à l’heure actuelle. Contre Leipzig, Boey est entré en jeu dès la 9e minute après la blessure de Konrad Laimer et a ensuite livré une bonne prestation.

« Sacha a de la qualité, cela ne fait aucun doute », a déclaré Eberl. « Mais quand je regarde notre effectif, sur le côté droit, nous avons normalement Stanisic et Laimer. Sacha est donc notre troisième arrière droit, et cela n’est juste pour personne. Les blessures peuvent changer les choses. Mais conserver Sacha parce que Konny sera peut-être absent une semaine est une erreur financière et, sportivement, ce n’est pas non plus honnête envers le garçon. »

Le FC Bayern a dit de manière « totalement transparente » à Palhinha et Boey, ainsi qu’à l’ailier gauche Bryan Zaragoza (24 ans), actuellement diminué, « qu’ils ne joueront aucun rôle chez nous lors de la nouvelle saison ». Boey a évolué en prêt à Galatasaray Istanbul lors de la deuxième partie de la saison passée, Zaragoza à l’AS Roma.