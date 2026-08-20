C’est ce qu’affirment de concert Marca et As. Selon ces informations, Martinez dispose, dans son contrat qui court encore jusqu’en 2029, d’une clause libératoire de trois millions d’euros et représenterait donc une véritable aubaine. D’après les échos, d’autres clubs sont toutefois également sur les rangs pour l’international espagnol U19.

Le Real suivrait Martinez depuis un certain temps déjà et pourrait désormais passer à l’action. S’il change encore de club cet été, deux options se présentent en vue de la saison à venir. Soit il s’entraîne avec les professionnels sous les ordres de Jose Mourinho et engrange du temps de jeu avec la réserve de troisième division, soit il est directement prêté de nouveau à Santander pour une saison.

Au total, Martinez n’a jusqu’ici disputé que 14 matches chez les professionnels. L’un d’eux a eu lieu dimanche, lors de l’ouverture du championnat contre Villarreal, quand il a inscrit son premier but pour le Racing dès le match nul 2-2. Martinez est considéré comme un joueur du même profil que le champion du monde espagnol Rodri, qui a récemment dit non au Real et a préféré rejoindre l’ennemi juré, le FC Barcelone.

Le Real Madrid a déjà investi 225 millions d’euros sur le marché des transferts

Depuis le début de ce mercato, le Real a déjà dépensé 225 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs. La recrue phare est l’ailier droit Yan Diomande, arrivé de RB Leipzig pour 125 millions d’euros.

Les Merengue se sont aussi renforcés avec le latéral gauche Marc Cucurella (55 millions en provenance de Chelsea), l’attaquant Carlos Espi (25 millions en provenance de l’UD Levante) et le latéral droit Denzel Dumfries (20 millions en provenance de l’Inter Milan). Sont également arrivés librement le défenseur central Ibrahima Konate (Liverpool) et le milieu de terrain Bernardo Silva (Manchester City).

Jusqu’ici, seuls des vétérans comme David Alaba et Dani Caravajal ainsi que des joueurs formés au club sans réelle perspective d’un temps de jeu important, comme Gonzalo Garcia et Cesar Palacios, ont été cédés.