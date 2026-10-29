Selon ces informations, le Norvégien et le Bayern Munich auraient été en contact à plusieurs reprises ces dernières années. Comme on le sait, aucun transfert n’a jamais abouti. Dès 2014, Ödegaard, alors considéré comme un talent d’exception à 15 ans, aurait effectué plusieurs séances d’essai avec l’équipe première du Bayern Munich. Pep Guardiola entraînait alors le club munichois. Le milieu de terrain axial avait finalement choisi de ne pas rejoindre le Bayern Munich et de signer au Real Madrid.

Plus de dix ans plus tard, Ödegaard, désormais à Arsenal, compte parmi les meilleurs joueurs à son poste, ce qui alimente régulièrement les rumeurs de départ. Les dirigeants d’Arsenal en sont bien conscients.

Une chance pour le Bayern de recruter Ödegaard ? Arsenal voudrait absolument prolonger son contrat avant son terme

En coulisses, le club londonien travaillerait déjà à une prolongation du contrat du joueur de 27 ans au-delà de 2028. Il voudrait à tout prix éviter que son capitaine n’entame la dernière année de son contrat. Selon Sky un premier échange informel aurait déjà eu lieu au sujet d’une prolongation.

Faute d’accord, les Gunners pourraient envisager une vente cet été. D’après le rapport, plusieurs grands clubs européens auraient déjà formulé des demandes de renseignements. Un départ éventuel est donc au moins envisagé, même si Arsenal souhaite conserver l’un de ses joueurs clés.

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De son côté, le Bayern Munich n’a actuellement aucun besoin urgent au milieu de terrain axial. Avec des joueurs comme Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Jamal Musiala, Ismael Saibari et Lennart Karl, le club munichois est particulièrement bien pourvu à ce poste. Le recrutement d’Ödegaard ne figurerait donc pas parmi ses priorités. Le joueur, lui, pourrait « tout à fait » envisager de rejoindre Munich à l’avenir.

Ödegaard a rejoint Arsenal en 2021, d’abord sous forme de prêt, avant que le club londonien ne le recrute définitivement pour environ 35 millions d’euros. Chez les Gunners, il s’est rapidement imposé comme un joueur clé sous les ordres de Mikel Arteta, avant d’en devenir le capitaine. La saison dernière, il a mené Arsenal à son premier titre de Premier League depuis la légendaire saison 2003-2004 des « Invincibles ». En 248 matches officiels disputés jusqu’ici avec Arsenal, Ödegaard compte 46 buts et 47 passes décisives.