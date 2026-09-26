Klopp avait initialement convoqué Florian Wirtz uniquement dans le deuxième groupe pour les matches de Ligue des nations contre la Serbie (à domicile) et la Grèce (à l’extérieur). Mais en raison de la déchirure musculaire de Jamal Musiala à l’échauffement avant le duel contre les Pays-Bas, Klopp l’a finalement intégré plus tôt que prévu à son équipe.

Interrogé samedi en conférence de presse sur la possibilité de voir Wirtz directement prétendre à une place de titulaire lors du match à domicile contre la Grèce dimanche à Augsbourg, le nouveau sélectionneur a éclaté de rire avant de répondre : « Ce serait vraiment énorme. Il l’a appris hier matin, il est arrivé ici hier soir, et nous, on dirait : maintenant que tu es là, joue donc directement. Ce serait sûrement la pire chose que nous puissions faire en ce moment. »

Wirtz avait rejoint à l’été 2025 l’ancien club de Klopp, Liverpool, en provenance du Bayer Leverkusen, pour 125 millions d’euros. Sa première saison a été mitigée, avant une Coupe du monde ratée avec la sélection allemande. Actuellement, Wirtz est bien installé au poste de milieu offensif à Liverpool, mais il est toujours en quête de sa meilleure forme.

En raison de cette situation particulière en tant qu’ancien entraîneur des Reds, il n’aurait « aucun sens » de parler de la situation de Wirtz à Liverpool, a estimé Klopp. « Cela irait beaucoup trop loin et créerait des gros titres que, concrètement, nous ne voulons pas créer maintenant. Peu importe ce que je dirais, en positif ou en négatif, cela prendrait dans ce cas une ampleur énorme. »

« Wirtz est arrivé à Liverpool au pire de tous les moments »

Malgré cette annonce, Klopp s’est ensuite tout de même exprimé longuement sur Wirtz. « Les qualités footballistiques de Flo Wirtz ne souffrent d’aucun doute », a déclaré Klopp. « Nous allons travailler ensemble pour qu’il puisse les remettre sur le terrain tous les trois jours. Ce que nous pouvons apporter à cela, nous allons absolument essayer de le faire. De manière générale, je trouve qu’il est sur une très bonne voie. Mais le monde dans lequel nous vivons est ainsi fait : les gens trouvent que cela ne va jamais assez vite. »

Selon Klopp, Wirtz est arrivé à Liverpool en 2025 « au pire de tous les moments. Je ne veux pas dire par là que Liverpool avait été champion l’année précédente, mais je parle du décès tragique de Diogo Jota. Il est arrivé dans une équipe avec énormément de joueurs pour qui, à ce moment-là, le football avait très logiquement reculé dans l’ordre des priorités. Et puis tu arrives comme nouveau joueur, et tout le monde attend immédiatement qu’un seul vienne sortir les marrons du feu. C’est impossible. Cette année est passée et il a certainement beaucoup appris. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle saison avec un nouvel entraîneur. »

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Comment se sont passés le début de saison du Liverpool FC et de Wirtz ?

Après une saison sans titre, Liverpool s’est séparé d’Arne Slot durant l’été, avec Andoni Iraola pour lui succéder. Après cinq matches, Liverpool occupe la sixième place de Premier League avec neuf points. Le club a également lancé sa saison par des victoires en League Cup contre Tottenham Hotspur et en Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid. Wirtz a débuté six des sept matches officiels disputés jusqu’ici et a délivré une passe décisive.

Selon Klopp, Wirtz est « physiquement dans un très bon état », mais Liverpool est « de nouveau en train de se chercher. Les joueurs offensifs ont toujours besoin d’une équipe qui fonctionne et qui règle tout ce qu’il y a autour. Quand on est constamment sous les projecteurs, ce n’est pas facile », a déclaré Klopp, avant de se rappeler ses mots d’introduction : « J’en ai déjà bien trop dit à ce sujet. J’espère être resté assez général. »

Il a conclu : « C’était tout simplement une configuration très défavorable. Mais tous ceux qui aiment le football voient toujours quel joueur exceptionnel il est. Nous ne pouvons rien faire de plus que l’intégrer à notre équipe avec suffisamment de temps d’entraînement, lui redonner petit à petit de la sécurité, de bonnes sensations et, dans l’idéal, des réussites, avant de le renvoyer à Liverpool. »