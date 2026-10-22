« Ce sera une guerre ! » : le jeune espoir du FC Barcelone Xavi Espart lance un message de défi au Real Madrid avant le Clasico

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La jeune sensation du FC Barcelone Xavi Espart a lancé les hostilités avant le Clasico très attendu de dimanche, assurant que le club catalan est prêt à livrer un combat physique face au Real Madrid. Malgré la déception d’un récent revers en Ligue des champions, le jeune joueur polyvalent est catégorique : son équipe donnera tout sur la pelouse du Camp Nou.

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L’ascension rapide d’Espart et son premier but sur la scène européenne

Espart traverse une période faste sur le plan personnel malgré un récent revers européen de son club. Le défenseur du FC Barcelone a inscrit son premier but en Ligue des champions lors d’une défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Interrogé par TNT Sports après la rencontre, l’adolescent est revenu sur la période mouvementée qui l’a vu intégrer l’équipe première. Son but dans la capitale française porte son total à deux réalisations avec les professionnels et confirme son influence grandissante sous les ordres de Hansi Flick.

Son attention s’est désormais immédiatement reportée sur le championnat. Le FC Barcelone affronte le Real Madrid dimanche dans un choc crucial de Liga, et Espart mesure pleinement l’enjeu de ce match dans la course au titre.

Tracer sa propre voie malgré les comparaisons avec Lahm

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Flick a récemment établi un parallèle entre Espart et la légende allemande Philipp Lahm, soulignant la polyvalence tactique et l’intelligence de jeu du jeune joueur. Si l’adolescent apprécie les éloges de son entraîneur, il reste déterminé à se construire son propre parcours en Catalogne.

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« C’est un honneur d’être comparé à Philipp Lahm, mais j’essaie de tracer ma propre voie », a expliqué Espart. « C’est un joueur de légende ; ça me fait plaisir que Flick me compare à lui. »

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Évoquant sa polyvalence sur le terrain, il a ajouté : « Je peux aussi jouer arrière gauche, arrière droit et au milieu de terrain. Je suis un latéral qui a tendance à rentrer dans l’axe. »

« Selon le match, je peux jouer à gauche, à droite ou davantage dans l’axe. Je suis un latéral qui a tendance à rentrer à l’intérieur. Bien sûr que j’aime être comparé à lui, parce que c’est un joueur de légende, et je suis très heureux que Flick dise ça. »

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Rêve de Ligue des champions et réalité du Clasico

Malgré la déception liée au résultat collectif à Paris, le joueur formé au club a pleinement mesuré l’importance de marquer sur la plus grande scène européenne. Ce but constitue une étape majeure dans une saison où il est en train de se révéler.

« Tout s’est passé si vite. J’ai joué un une-deux et, quand j’ai vu que j’avais une occasion, je n’ai pas hésité », s’est-il souvenu à propos de son but contre le PSG. « Dans ce stade, contre le PSG en Ligue des champions, c’est le match dont rêve tous les garçons. Mon premier but en Ligue des champions, deux buts avec l’équipe première. Je suis tellement heureux, c’est fou. »

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Mais les célébrations sont mises de côté : la rivalité nationale passe avant tout. Avant le choc au Camp Nou, Espart a lancé un avertissement sans détour au Real Madrid : « Ce sera une guerre. Nous donnerons tout ; nous devons être à 100 % et nous avons l’occasion de leur prendre encore des points. Nous nous battrons jusqu’au bout. »

Un enjeu majeur au Camp Nou





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Le Clasico de dimanche offre au FC Barcelone une occasion capitale de conforter sa position dans la course au titre en Liga. Prendre des points au Real Madrid à domicile serait un immense coup de pouce pour le moral après la défaite contre le PSG.

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Pour Espart, ce match représente une nouvelle grande occasion de montrer l’étendue de sa polyvalence. Qu’il soit aligné sur un côté ou qu’il rentre dans l’axe au milieu de terrain, l’adolescent voudra confirmer ses paroles combatives et aider l’équipe de Flick à décrocher une victoire mémorable face à son plus grand rival.